Пешеход в наушниках скончался после наезда двух автомобилей в Уфе

Уфа, 7 января. Уфимец в наушниках, переходивший дорогу в неположенном месте погиб в результате наезда двух автомобилей, сообщают в Госавтоинспекции по Башкортостану.

Как передает ведомство, инцидент произошел на улице 50 лет СССР.

Сообщается, что автомобиль Chevrolet двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта Октября совершил наезд на 22-летнего пешехода в наушниках, который переходил дорогу в неположенном месте. От удара с Chevrolet молодого человека отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль марки Volkswagen.

В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм.