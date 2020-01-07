Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях

Лос-Анджелес, 7 января. Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера.

Кинопродюсер предположительно совершил два преступления сексуального характера по отношению к двум девушкам в отдельных эпизодах в период с 18 по 19 февраля 2013 года, сообщает прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси.

«Мы считаем, что доказательства покажут, что обвиняемый использовал свою власть и влияние, чтобы получить доступ к своим жертвам, а затем совершать насильственные преступления против них», — говорит Лейси.

Прокурор поблагодарила выступивших против Вайнштейна женщин и выразила надежду, что все «все жертвы сексуального насилия обретут силу и исцеление».

6 января 2020 года федеральный суд Нью-Йорка инициировал судебный процесс против Харви Вайнштейна по многочисленным эпизодам преступлений сексуального характера.

В 2017 году в результате движения #MeToo стало известно, что Харви Вайнштейн на протяжении 30 лет домогался и склонял актрис к сексуальной близости используя свое положение. Продюсера обвинили в домогательствах ряд актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Эшли Джадд.

В результате скандала Харви Вайнштейн был уволен из собственной компании, исключен из «оскаровской» академии и Британской академии BAFTA, а в Нью-Йорке против него было начато расследование.

Весной 2019 года сообщалось, что Вайнштейн предложил пострадавшим женщинам, кредиторам, бывшим управленцам его компании и ассистентам почти 44 миллиона долларов компенсации.