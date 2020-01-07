Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Вашингтон, 7 января. Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил отсрочку своего визита в Киев, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила в своем письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.

«Помпео обсудил с Зеленским перенос своей поездки на Украину. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде», — отметила она.

Ортэгус добавила, что Помпео в очередной раз подтвердил «решительную поддержку» со стороны Соединенных Штатов территориальной целостности Украины и указал на стратегическое долгосрочное партнерство между странами.

Ранее госсекретарь отложил поездку на Украину и в ряд других стран из-за ситуации в Ираке, где у стен американского посольства проходили массовые акции протеста.

Жители Ирака начали демонстрации у посольства США в Багдаде после атаки американских ВВС на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в городе Эль-Каим. Тогда погибли 25 человек, не менее 50 были ранены. Помпео заявил, что нападения на диппредставительство Соединенных Штатов в Ираке были организованы «террористами и союзниками Ирана».

3 января американские вооруженные силы нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада, в результате чего был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Позже стало известно, что убийство было организовано по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением государственного суверенитета и заявил, что не допустит использования территории республики для нападения на третьи страны. Иран пообещал отомстить за убийство генерала.

В министерстве иностранных дел России раскритиковали действия США, предупредив, что убийство Сулеймани обострит ситуацию на Ближнем Востоке. В разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что Вашингтон нарушил принципы международного права.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что представители Демократической партии США потребовали от Трампа обнародовать обоснование убийства Сулеймани.