Военные ВС Латвии прекратили обучение сил безопасности Ирака после убийства Сулеймани

Рига, 7 января. Военные Латвии остановили программы обучения и тренировок с военнослужащими сил безопасности Ирака после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель пресс-службы министерства обороны Латвии Каспар Галкин.

«Латвийские военнослужащие в Ираке прекратили обучение военнослужащих сил безопасности Ирака и тренировки с ними», - рассказал Галкин.

Латвийские военные специалисты были дислоцированы в Ираке для участие в операции решением Сейма от 14 января 2014 года. Предполагалось, что они останутся в стране до 1 февраля 2018 года, однако срок их участия в операции позже был продлен до 1 февраля 2020 года, пишет RT.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также десять офицеров КСИР и высокопоставленных деятелей шиитского ополчения Ирака погибли в Багдаде 2 января. В автомобильную колонну, где находился генерал, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс», и удар был санкционирован президентом Штатов Дональдом Трампом.

Трамп заявил, что США нанесут удар по 52 иранским объектам в случае любого потенциального нападения Ирана после убийства генерала Сулеймани. Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави выразил уверенность, что Вашингтону не хватит смелости нанести удары по 52 объектам, о которых говорил президент США.