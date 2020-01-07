Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала сотрудников из Ирака

Вашингтон, 7 января. Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала своих сотрудников из Ирака на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщается в пресс-службе компании.

Сотрудники американской компании покинули объекты предприятия, расположенные на территории Ирака в качестве меры предосторожности, передает «Газета.ру».

«Безопасность наших людей и объектов является главным приоритетом Chevron во всем мире», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее депутаты парламента Ирака проголосовали за вывод американских войск с территории страны. Согласно принятому документу, Ирак аннулирует запрос на предоставление военной помощи для борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством»11 и прекращает присутствие всех иностранных войск на своей территории. Кроме того, депутаты обязали иракское правительство расследовать действия США и подать жалобу в ООН в связи с нарушением суверенитета. Решение парламента уже вступило в законную силу.

Представитель главнокомандующего армии Ирака Абдель Керим Халф заявил, деятельность международной коалиции по главе с Вашингтоном в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками солдат, а военный контингент покинет Ирак.

Генерал Сулеймани был убит вооруженными силами США в ночь на 3 января. Позже стало известно, что приказ о его убийстве отдал лично глава Белого дома Дональд Трамп.В Ираке назвали случившееся нарушением национального суверенитета страны. Иран обратился с официальной жалобой в Совбез ООН и пообещал нанести ответный удар по американским военным объектам.

1 Организация запрещена на территории РФ.