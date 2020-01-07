Рождественская литургия прошла во Владимирском кафедральном соборе в Херсонесе

Севастополь, 7 января. Во Владимирском кафедральном соборе на территории национального заповедника Херсонес Таврический состоялась рождественская литургия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Службу вел благочинный Севастополя протоиерей Сергий Халюта. Богослужение проходило в верхнем храме собора. Люди стояли довольно плотно друг к другу — чтобы поставить свечу, приходилось потрудиться.

На литургии присутствовали руководство города и командующий Черноморским флотом.

Владимирский собор на территории Херсонеса построен на месте купели, в которой крестился князь Владимир. Это самый почитаемый храм в Севастополе и люди едут на праздничные службы зачастую из другого конца города. Кроме того, собор входит в список объектов ЮНЕСКО и является национальным достоянием РФ.

Спикеры-верующие рассказывают о том ,что всегда приходят в Херсонес на православные праздники, так как считают это место святым. Протоиерей Сергий Халюта говорит о том, что Рождество — это великий праздник для всех христиан.