Путин подарил собору в Петербурге икону Божией Матери «Тихвинская»

Санкт-Петербург, 7 января. Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская».

Российский лидер прибыл в Спасо-Преображенский собор для участия в праздничном рождественском богослужении. В течение получаса президент принимал участие в божественной литургии вместе с верующими, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и передал ему икону. В ответ священнослужитель подарил Путину образ Казанской Божией Матери.

Перед тем, как покинуть собор, глава государства обратился с поздравлением к верующим.

«Поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», — сказал Путин.

Отметим, год назад президент также встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе, а до этого — в 2012 году, когда был премьер-министром. Тогда Путин рассказал журналистам, что именно здесь его крестили в младенчестве.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Петербурге был построен в 1828 году на Преображенской площади на месте сгоревшего ранее храма, святыни которого удалось спасти от огня и поместить во вновь отстроенную церковь. С тех пор в соборе никогда не приостанавливались богослужения, хотя он и пострадал от притеснений церкви в первой половине XX века.

Главными святынями храма являются почитаемые верующими иконы «Спас Нерукотворный» и «Всех скорбящих радость».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев встретил Рождество в московском храме Христа Спасителя.