В ВС США назвали «ошибкой» письмо в армию Ирака о выводе американских войск из страны

Вашингтон, 7 января. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли назвал письмо американских военных армии Ирака о выводе контингента из страны «ошибкой».

«Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать», — заявил Марк Милли.

По словам Милли письмо было составлено в не самых удачных выражениях. Оно предполагало вывод войск из Ирака, однако на самом деле этого не произойдет.

Ранее в СМИ попало письмо командующего силами США в Ираке генерала Уильяма Сили, в котором сообщается о начале вывода американских войск из Ирака по требованию Багдада.

Пентагон 29 декабря нанес удар по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии. В военном ведомстве США пояснили, что это ответ на «нападения» шиитов на иракскую базу, расположенную возле Киркука, где погиб гражданин США. После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Ираке, в ответ американцы провели спецоперацию, в ходе которой убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани. Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал атаку проявлением терроризма со стороны США.

Как сообщает «Газета.ру», иракское правительство уже приступило к подготовке механизма по выводу иностранных войск из страны.