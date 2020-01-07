Пушков назвал провальными попытки США найти поддержку после убийства Сулеймани

Москва, 7 ноября. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о провале планов США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Российский сенатор ответил, что позицию Вашингтона не поддержал даже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенберг счел нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Таким образом, попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом», — написал Пушков в своем Twitter.

Иранский генерал Касим Сулеймани был убит в результате ракетного удара со стороны США по зоне вблизи аэропорта Багдада. Отметим, Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее Трамп заявил, что убийство Сулеймани было попыткой «не начать, а остановить войну».

Пентагон подтвердил, что провести атаку распорядился президент США. В Вашингтоне объяснили такой шаг попыткой предотвратить враждебные действия со стороны Ирана. США не предупредили об атаке власти Ирака, пишет газета «Известия».

В Минобороны РФ заявили, что убийство иранского генерала приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, сообщила «Газета.ру».

В ведомстве назвали неоспоримыми заслуги Сулеймани в борьбе с террористами ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) в Сирии. Гибель генерала будет иметь негативные последствия, как для региона, так и для всего мира, подчеркнули в Минобороны.

Даже всегда готовый подыграть США генсек НАТО Йенс Столтенбергсчёл нужным отмежеваться от убийства иранского генерала, заявив, что США приняли это решение без участия НАТО. Т.о. попытки Вашингтона задним числом заручиться поддержкой европейских союзников завершились провалом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 6, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.