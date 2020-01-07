Глава Пентагона опроверг планы США покинуть Ирак

Вашингтон, 6 января. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон не собирался выводить свои вооруженные силы из Ирака.

«Не было никакого решения покинуть Ирак», — приводит слова Эспера агентство Associated Press.

Ранее было опубликовано письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором объявлялось о начале процедуры вывода американских сил из Ирака в соответствии с требованиями иракских властей.

По словам Эспера, США лишь меняют позиции своих сил в регионе. Комментируя опубликованное ранее письмо Сили, Эспер подчеркнул, что прочитал этот документ один раз и пока не может сказать, является ли он подлинным. Однако, по его словам, это письмо «не соответствует нынешней ситуации».

Как заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, речь идет об ошибке.

«Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать», — сказал он.

По его словам, данный документ был составлен в «неудачных» выражениях.

Американские вооруженные силы 3 января 2020 года нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб генерал Сулеймани, командовавший элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что инициатором проведения операции был президент США Дональд Трамп. Американская сторона объясняет данный ход попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель Касема Сулеймани.