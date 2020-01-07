Долг украинцев за ЖКУ вырос до рекордных 338 млн долларов

Киев, 7 января. Задолженность по коммунальным услугам украинцев за последний месяц возросла на 338 миллионов долларов (почти 21 миллиард рублей), сообщает председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, с 1 ноября 2019 года цена на газ для населения Украины выросла на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что спровоцировало рост цен на коммунальные услуги.

«По данным Госстата, общая сумма задолженности населения за ЖКХ в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем выросла на 8 миллиардов гривен (20,9 миллиардов рублей. — ФАН) — до 60,1 миллиарда гривен (156,8 миллиарда рублей. — ФАН) (то есть немного больше чем на 15%). И это за один месяц», — сообщает Медведчук.

Как утверждает Медведчук, рост задолженности у украинцев наблюдается по двум позициям — поставкам газа и отоплению. В ноябре жители Украины заплатили за ЖКХ только 7,4 миллиарда гривен (около 19 миллиардов рублей), тогда как начисленная за указанный период сумма составляла 15,3 миллиарда гривен (почти 40 миллиардов рублей).

«Люди, которые вынуждены выбирать между покупкой продуктов питания, лекарств и оплатой ЖКХ, выбирают покупку еды и лекарств», — отметил украинский политик.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата на Украине повысилась на 11% и теперь составляет 4 723 гривен (около 12 тысячи рублей). Минимальный размер пенсий остался на уровне декабря 2019 года — 1 638 гривен (около 4,3 тысячи рублей). Следующие этапы повышения пенсий запланированы на 1 июля 2020 года, ожидается что выплаты будут увеличены до 1 712 гривен (4,5 тысячи рублей) и 1 декабря — будут повышены до 1 769 гривен (4,6 тысячи рублей).

Как сообщает «Газета.ру», Виктор Медведчук недавно предрек Украине дефолт.