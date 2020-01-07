Порошенко «потроллил» Зеленского, уехавшего на отдых в Оман

Киев, 7 января. Экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому «не быть в оманi» и обратить внимание на лесные пожары в Австралии.

Лесные пожары в Австралии начались в октябре прошлого года и к началу 2020-го ситуация приобрела масштабы национальной катастрофы. Огнем уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, сгорели 1,3 тысячи домов, 16 человек погибли и 17 числятся пропавшими без вести.

По словам Порошенко, австралийские лесные пожары — трагедия мирового масштаба. Политик посоветовал Зеленскому предложить помощь бедствующей стране.

«Украине нужно демонстрировать соответствующий уровень солидарности и помощи партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона (премьер-министра Австралии Скотта Моррисона — Прим. ФАН). Предложить помощь и украинских спасателей! Не будьте в заблуждении — события в Австралии угрожают глобальными последствиями!» — написал он в Facebook.

В своей записи в соцсети Порошенко использовал оборот «не будьте в оманi» (не будьте в заблуждении), который можно расценить, как троллинг Зеленского, который в эти дни отдыхает вместе с семьей в Омане.

Ранее в Офисе президента рассказали, что эта поездка является «рабочей» и предусматривает встречи «на высшем уровне». Однако визит Зеленского в Оман не анонсировался, а отправился туда глава Украины за свой счет. СМИ султаната также ничего не сообщают о встречах украинского президента с высшим руководством страны.

Как пишет «Газета.ру», правительство Австралии планирует выделить 1,4 миллиарда долларов на восстановление после пожаров.