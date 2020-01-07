На Украине резко упало производство хлеба

Киев, 7 января. Государственная служба статистики Украины сообщила о снижении производства хлеба в стране на 10,7% в 2019 году.

По данным ведомства, за 11 месяцев прошлого года на Украине было произведено 782,27 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе в ноябре — около 67 тысяч тонн.

В ноябре в годовом измерении производство данных видов продукции недлительного хранения снизилось на 14,1%. Запасы хлеба и хлебобулочных изделий на конец предпоследнего месяца года составляли 304 тонны.

Как отмечают в украинской службе госстатистики, данные приведены без учета части Донецкой и Луганской областей.

Министр экономики Украины Тимофей Милованов сообщил, что в 2019 году в стране вырос урожай пшеницы, ячменя и овса. Снизилось производство кукурузы, ржи, сахарной свеклы и картофеля.

Ранее «Газета.ру» написала, что украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий импорт электроэнергии из России.