Небензя объяснил, почему РФ заблокировала заявление ООН по атаке на посольство США в Ираке

Нью-Йорк, 7 января. Американское заявление по Ираку, предложенное в Совбезе ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Ранее американские дипломаты обвинили РФ и КНР в том, что они заблокировали принятие документа с осуждением нападения на посольство США в Багдаде.

Постпред Российской Федерации подчеркнул, что Москва осуждает любые атаки, нацеленные на дипломатические учреждения. Как утверждает Небензя, российские дипломаты согласовали и были готовы к этому заявлению, однако в последний момент последовал авиаудар вблизи аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

«Противозаконный удар с точки зрения всех международных норм», — комментирует действия США Небензя.

Как говорит постпред РФ, это событие поставило заявление США в принципиально иной контекст.

«Проигнорировать это было невозможно. Мы сказали, что мы можем предложить поправки к заявлению председателя Совета Безопасности, но эти поправки точно будут неприемлемы для наших американских коллег», – сообщает постпред РФ при ООН.

Ранее стало известно, что подготовка убийства генерала Сулеймани длилась несколько месяцев. The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает, что на данный шаг Дональда Трампа подтолкнул глава Госдепартамента США Майк Помпео. После того как 27 декабря 2019 года в ходе обстрела военной базы США близ Киркука погиб американский «подрядчик» (то есть наемник), вариант с убийством Сулеймани рассматривался как крайняя мера. The New York Times утверждает, что Трамп «шокировал» высокопоставленных чиновников Пентагона, отдав приказ убить иранского генерала.

Перед голосованием в парламенте премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди объявил, что генерал Сулеймани прибыл в Ирак не как военный, а как дипломат: в Багдаде он должен был встретиться с ним, чтобы передать ответ на предложение Саудовской Аравии о деэскалации отношений на Ближнем Востоке.

Убийство высокопоставленного официального лица государства, входящего в ООН, стало беспрецедентным в современной истории нарушением международного права. США разрушили международные нормы, которые складывались несколько столетий — в течение XIX и XX веков.