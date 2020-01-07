Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском

Таллин, 7 января. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.

Видеопоздравление Ратаса опубликовано на его странице в Facebook. Напомним, православная церковь празднует Рождество Христово 7 января.

«Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью», — пожелал эстонский премьер.

На сегодняшний день в составе Эстонской православной церкви Московского патриархата — две епархии, Таллинская и Нарвская, а также 35 приходов. По приблизительным оценкам, в Эстонии проживают около 200 тысяч православных христиан.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Папа римский Франциск обратился с поздравлением к православным и католикам Восточных церквей, призвав помолиться об укреплении единства православия и «умножении любви».