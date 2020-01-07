Пресс-секретарь правящей партии Турции исключил вероятность столкновения с РФ в Ливии

Анкара, 7 января. Возможность вооруженного столкновения России и Турции на территории Ливии совершенно исключена. Об этом заявил пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Нет речи о том, что может произойти столкновения с Россией», — заявил Челик журналистам.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и выяснило подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. По данным ФАН, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также помогает наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая турецких инструкторов и боевиков из Идлиба. А в конце декабря парламент Турции поддержал решение отправить турецких военных в Ливию.

Напомним, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтара активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.