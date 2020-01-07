Путин принял участие в рождественском богослужении в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 января. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественской службе.

На ночном богослужении присутствуют полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сообщается, что собор заполнен прихожанами, многие из которых присутствуют на службе с детьми.

Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе в 2019 и 2012 годах. По словам самого президента, он был крещен в этом соборе.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади.