Совбез ООН призвал Турцию и другие страны соблюдать оружейное эмбарго против Ливии

Нью-Йорк, 7 января. Эскалация ситуации в Ливии вызывает беспокойство у Совета Безопасности ООН, заявил постпред Вьетнама при ООН Данг Дин Куи, председательствующий в СБ. Он призвал все страны соблюдать оружейное эмбарго, действующее в отношении Ливии.

«Члены Совета обеспокоены эскалацией [ситуации] в последние дни. Совбез вновь подчеркивает необходимость соблюдать оружейное эмбарго», — гласит заявление, зачитанное постпредом Вьетнама.

Напомним, в декабре стало известно, что Турция может ввести войска в Ливию для якобы нормализации ситуации в стране. Позже стало известно, что так называемое Правительство национального согласия Ливии, опирающееся на поддержку боевиков, направило Анкаре официальный запрос о предоставлении военной помощи.

Греция, Израиль и Кипр призвали Анкару воздержаться от действий, нарушающих суверенитет и независимость Ливии. В совместном заявлении трех стран также было указано, что решение турецкого парламента нарушает резолюцию Совбеза ООН, согласно которой было введено эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Кризисная ситуация сложилась в Ливии в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Столицу государства захватило искусственно созданное ПНС, состоящее из бандформирований, похищающих людей и занимающихся работорговлей. Антитеррористическую операцию, направленную на освобождение Триполи от боевиков, ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.