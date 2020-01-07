Пентагон заявил об отсутствии у США планов покидать Ирак

Вашингтон, 7 января. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что коалиция под руководством США приняла решение согласиться с требованиями иракских властей и покинуть территорию Ирака. Однако Пентагон опроверг эту информацию.

«Не было никакого решения покинуть Ирак», — заявил Марк Эспер.

Президент США Дональд Трамп угрожал Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад будет настаивать на выводе американских войск.

Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

3 января 2020 года вооруженные силы США по распоряжению Дональда Трампа нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта в Багдаде, убив командующего Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани, а также заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ президент США заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 целям в Иране в случае атаки на объекты Вашингтона. После убийства Сулеймани Багдад приступил к подготовке механизма по выводу войск США из Ирака.