Шарапова пожертвует 25 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии

Москва, 7 января. Известная российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что пожертвует 25 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров в Австралии и призвала поступить аналогичным образом вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.

На территории Австралии уже несколько месяцев бушуют лесные пожары. За это время выгорели миллионы гектаров земли, погибло не менее 17 человек, уничтожены тысячи домов. Из-за огня в заповеднике, в австралийском штате Новый Южный Уэльс, погибли более половины коал. Самый крупный город страны — Сидней из-за пожаров регулярно затягивает плотным дымом. Жители города в ближайшее время могут перейти на режим экономии воды. В некоторых районах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха невозможно. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация жителей в связи с пожарами. Подчеркивается, что таких катастрофических масштабов в Австралии лесные пожары еще не достигали.

«Австралия была моим домом в январе последние 15 лет. Мое сердце разбито от созерцания того, как пожары уничтожают земли, рушат семьи и сообщества животных. Я бы хотела начать свое пожертвования с 25 тысяч долларов. Новак Джокович, ты поддержишь мое пожертвование?», — написала российская теннисистка в Twitter.

Ранее австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что будет переводить по 200 долларов на счет пострадавших от пожаров за каждый исполненный эйс во время январской серии турниров в Австралии. Его инициативу поддержали австралийские теннисисты Алекс Де Минаур и Джон Миллмен, а также вторая ракетка мира чешка Каролина Плишкова.

Как сообщает «Газета.ру», актриса Николь Кидман и певица Пинк пожертвовали по 500 тысяч долларов на борьбу с пожарами в Австралии.