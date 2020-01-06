Генсек ООН констатировал максимальный уровень геополитической напряженности в мире

Нью-Йорк, 6 января. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня в 21-м столетии.

«Новый год начинается с волнений. Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке», — заявил Генеральный секретарь ООН.

В своем заявлении Гутерриш прямо не упоминал Иран или США, однако подчеркнул, что сегодня «даже ядерное разоружение уже может восприниматься как само собой разумеющееся».

Антониу Гутерриш заявил, что находится в постоянном контакте с мировыми лидерами. Он призывает к возобновлению диалога и не допущению новой войны. По его словам, он с большим беспокойством следит за обострением напряженности.

«Я в постоянном контакте с мировыми лидерами. Мое послание просто и ясно: остановить эскалацию. Проявлять максимальную сдержанность. Возобновить диалог. Возобновить международное сотрудничество», — говорит Антониу Гутерриш.

Генсек призвал не забывать, что на самом деле несет с собой война.

«Давайте не забывать, какие ужасные страдания несет людям война. Наш общий долг — предотвратить их», — призывает Генеральный секретарь ООН.

Как сообщают «Известия», 6 января 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео провел встречу с Генеральным секретарем ООН.