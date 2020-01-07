Боевики ПНС сдали Сирт Хафтару, чтобы не превратить Ливию в османскую колонию

Боевики Правительства национального согласия Ливии (ПНС) сдали Сирт без серьезного сопротивления. После захвата города некоторые члены группировок перешли на сторону Ливийской национальной армии. По мнению эксперта, введенные в страну турецкие войска для защиты триполитанских «властей» стали фактором объединения ливийцев, которые начали сражаться против нового врага.

Сегодня силы фельдмаршала Халифы Хафтара ЛНА взяли большую часть города Сирт. При этом кровопролитных сражений почти не происходило — занять важные стратегические позиции удалось практически без боя. Часть боевиков, сражающихся на стороне ПНС, освобождали для солдат коридоры на городских улицах. При этом некоторые бойцы предпочли перейти на сторону армии.

Сдача города боевиками, воевавшими ранее на стороне ПНС, и их переход под руководство Хафтара ожидаема, считает член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, это связано с тем, что прибывшие на подмогу вооруженным группировкам ПНС турецкие военные стали захватчиками. Вмешательство осудили многие важные ливийские племена, местные жители и сами бандформирования.

«Хафтар сделал очень правильный политический ход с точки зрения идеологии. Он объявил священную войну. Этим он четко показал, что теперь идет не война между ливийцами, а перешла на другое поле — из-за вмешательства Турции. То есть началась война арабов против турков. Это такой такой грамотный политический ход, который четко показывает, что это не просто агрессия против Ливии, а агрессия против всех арабских государств», – заявил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей специалист.

Александр Перенджиев отметил, что находящиеся на территории Триполи и северо-западных городов Ливии боевики являются арабами. В связи с этим, приход лиц из другого государства, лишь послужил сплочению народа.

«Таким образом, продолжая войну на стороне ПНС, они бы стали предателями, и чтобы не попасть в этот стан, они переходят на противоположную сторону. То есть это еще раз говорит, что на войне не всегда главное, чтобы все решалось только боевыми действиями, стратегией, количеством вооружения. Тут важно понимать военно-идеологический фактор», – добавил эксперт.

Также он отметил, что Турция повела себя очень недальновидно, вводя свои войска в страну.

«Анкара хотела поступить как лучше для себя, а получилось, что ничего не получилось. Есть у нас в России по этому поводу хорошая пословица: «не рой другому яму, сам в нее попадешь». Лучше действовать в рамках закона, и все будет хорошо. Эрдоган здесь очень сильно потеряет свои политические очки, потому что он опять оказался виновным в войне против арабского мира. Его действия будут расценены как политическая авантюра. Я не сомневаюсь, что его осудят и внутри его страны», — подчеркнул Александр Перенджиев.

Напомним, что Турция давно оказывает поддержку Правительству национального согласия, поддерживающего террористов. В частности, бандформирования получают вооружение и военную технику. Также Анкара отправляет в Ливию своих инструкторов и террористов, бежавших из сирийского Идлиба. Вооруженные группировки переправляются после успешных операций Сирийской Арабской Армии, которые освобождают свою страну от боевиков.

В Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама». Проводится кампания силами Ливийской национальной армии, которая начала освобождать страну от террористов в 2014 году.