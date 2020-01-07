ليبيا ، 6 يناير ، النتائج: استولى الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت ، وتحدث حليف معمر القذافي عن خطط تركيا لليبيا والسودان ، الشعب الليبي يتحد ضد العد

ليبيا ، 6 كانون الثاني / يناير: حاول أردوغان تبرير دخول القوات إلى ليبيا من خلال وجود شركات فاغنر العسكرية الخاصة هناك ، ونفت شركة شام وينجز إيرلاينز نقل المرتزقة من دمشق إلى ليبيا ، وأرسلت تركيا رسميًا قوات لأول مرة لدعم الوفاق الوطني الليبية ، التدخل التركي جعل العالم يتذكر عدم شرعية حكومة الوفاق الليبية ، عارضت الجزائر نقل الجيش التركي إلى ليبيا ، و تم الكشف عن خطط تركيا الحقيقية في ليبيا من قبل حليف معمر القذافي ، جيش حفتر المستقر في مدينة سرت، دعت المستشارة الألمانية إلى إنهاء تدخل تركيا في ليبيا ، تسعى تركيا إلى خلق نفوذ فوق روسيا من خلال نقل القوات إلى ليبيا

حاول أردوغان تبرير دخول القوات إلى ليبيا بوجود شركة "فاغنر "

أنقرة ، 6 يناير. برر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال القوات الحكومية إلى الأراضي الليبية ، قائلاً إنه يوجد حاليًا 2.5 ألف ممثل عن شركة "فاغنر" العسكرية الروسية و 6 آلاف جندي من السودان.

وقال أردوغان يوم الأحد: "لماذا يجب ألا نذهب إلى هناك عندما تطلب منا الحكومة الشرعية القيام بذلك" ، معلنًا بدء إرسال القوات التركية إلى ليبيا.

وفقًا لرئيس تركيا ، في ليبيا ، سيقوم الجنود "بأعمال التنسيق". في الوقت نفسه ، لم يحدد ما إذا كانت القوات التركية موجودة حاليًا على أراضي ليبيا ، وفقًا لوكالة تاس.

في وقت سابق أفيد أن تركيا تنقل المتشددين من سوريا إلى ليبيا لمساعدة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية. وفقًا لـ Bas News ، بدأت المجموعتان المؤيدتان لتركيا ، ليفا سلطان مراد و ليفا الحمزة ، في تجنيد مسلحين في شمال سوريا لنقلهم إلى شمال إفريقيا.

نفت شركة شام وينجز للطيران نقل المرتزقة من دمشق إلى ليبيا

نفى ممثل شركة الخطوط الجوية شام وينغز تقارير نقل "مرتزقة" من دمشق إلى ليبيا. حاولت المصادر المؤيدة لتركيا على الشبكات الاجتماعية التأكيد على إعطاء رحلة مدنية منتظمة لمساعدة الجيش الوطني الليبي في الحرب ضد الحكومة في طرابلس.

في وقت سابق على تويتر ، تم نشر رسائل حول الرحلة إلى بنغازي. اقترح الناشط الإعلامي الذي نشر الرسالة إلى جانب الاتفاق الوطني غير الشرعي للحكومة الليبية ، أنه تم إرسال "مرتزقة" من دمشق إلى ليبيا لمساعدة الجيش الوطني الليبي.

"انتبه - طائرة شام وينجز من دمشق في طريقها إلى بنغازي" ، كتب المؤلف. "للسياحة فقط ، بالطبع ، هؤلاء ليسوا مرتزقة!"

في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، نفى متحدث باسم شركة الطيران السورية الشك. حسب قوله ، هذه رحلة منتظمة - تقوم طائرات شام وينجز برحلات على طريق دمشق - بنغازي خمسة أيام في الأسبوع.

أكد متحدث باسم Cham Wings أن شركة الطيران السورية تتصرف وفقًا لموقف دمشق الرسمي ، الذي صرح بأنه يرفض التدخل العسكري في الصراع الداخلي في ليبيا.

بدأت المصادر الإعلامية على الشبكات الاجتماعية المرتبطة بـ حكومة الوفاق بتلقي عدد كبير من التقارير التي تفيد بأن "المرتزقة من سوريا" أو "المرتزقة الروس" يقاتلون إلى جانب الجيش الوطني الليبي ، بعد تصريحات تركيا حول التدخل في النزاع الليبي وتكثيف ما يسمى بـ "التعبير الليبي".

في وقت سابق ، يذكر أنه تحلق طائرات تابعة لشركات الطيران المدنية التركية والليبية مثل طيران ليبيا وبراق من إسطنبول إلى ليبيا ، واحدة تلو الأخرى. وأعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً دعمها للحكومة الوطنية الليبية غير الشرعية ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ، الذي يقتحم طرابلس حالياً. تم استخدام الطائرات المدنية لنقل المتشددين الذين تم توظيفهم في سوريا من الوحدات الموالية لتركيا.

وفقًا لمصادر مختلفة ، في غضون أيام قليلة ، أرسل "ليبي إكسبريس" ما لا يقل عن ألف مسلح من مختلف الجماعات المسلحة السورية ، بما في ذلك فيليكس الشام وليفا سلطان مراد. يستعد حوالي 1700 مسلح آخرين لنقلهم إلى معسكرات التدريب في تركيا. تقوم الشبكات الاجتماعية بتوزيع مقاطع فيديو قام بها مسلحون مؤيدون للأتراك منتشرون في طرابلس يعلنون صراحة أنهم ينتمون إلى الجيش السوري الحر. في هذه الأثناء ، في دمشق ، يستعدون لإصدار قانون يهدد بعقوبة الإعدام للمواطنين السوريين المتورطين في النزاع في ليبيا إلى جانب إرهابي الوفاق الوطني.

تركيا لأول مرة ترسل رسميا الجيش لدعم حكومة الوفاق الليبية

وصل الجيش التركي رسميًا إلى طرابلس لأول مرة لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي الإرهابية. أرسلت أنقرة 35 جنديًا إلى العاصمة الليبية.

وصل الجيش التركي إلى طرابلس في 5 يناير. انضموا إلى الخدمة ليس فقط في عاصمة ليبيا ، ولكن أيضًا في مدينة مصراتة ، التي تخضع أيضًا لسيطرة ارهابي حكومة الوفاق الوطني.

لوحظ أن تركيا قدمت في وقت سابق دعمًا غير رسمي للعصابات التي استولت على طرابلس. لذلك ، ساعدت أنقرة في نقل المتشددين من سوريا إلى ليبيا. حسب وسائل الإعلام الليبية ، يرهب المرتزقة السوريون سكان طرابلس ويمنعونهم من دخول منازلهم. بالإضافة إلى ذلك ، في وقت سابق ، وجدت وكالة الأنباء الفيدرالية أن تركيا تدعم ارهابيي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، وتزود المسلحين بالأسلحة التي تتجاوز الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.

يذكر أن ليبيا كانت في أزمة بعد الإطاحة بالحكم طويل الأجل للبلاد ، بقيادة معمر القذافي ، الذي قتل في عام 2011 بتواطؤ من الولايات المتحدة. حاليا ، الهيئة الحكومية الشرعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس النواب ، ومقره في شرق البلاد ، برئاسة عقيلة صالح.

منذ عام 2014 ، يقوم الجيش الوطني الليبي (LNA) ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، بعملية "الكرامة" لمكافحة الإرهاب في البلاد. هدف الجيش الوطني الليبي هو تحرير طرابلس والمناطق المحيطة بها من عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية ، التي يتزعمها فايز السراج.

التدخل التركي جعل العالم يتذكر عدم شرعية حكومة الوفاق الوطني الليبية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بعد أن اتفق مع الإرهابيين من حكومة الوفاق الوطني الليبي (PNC) على إرسال الجيش التركي لمساعدتهم ، جعل أوروبا والعالم بأسره يتحدثون عن عدم قانونية PNS ، لأن قرار أنقرة غير الشرعي يعد انتهاكًا مباشرًا لقرار الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في ليبيا في الأزمة ، كما يقول الخبراء في المنطقة.

في وقت سابق أصبح من المعروف أن أردوغان أرسل الجيش التركي إلى ليبيا لمساعدة الوفاق الوطنية. قال الرئيس التركي إن الجيش التركي سوف ينسق أنشطة جيش الوفاق الوطني الليبي ، والذي ، حسب أنقرة ، "مشروع".

"هدفنا هو دعم حكومة شرعية" ، صرح أردوغان على قناة سي إن إن التركية على الهواء عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

حقيقة أن أنقرة استجابت لدعوة إرهابيي المجلس الوطني الانتقالي بدعم، شددت مرة أخرى على عدم شرعية الأعمال غير المشروعة تماما ، وفقا لاتفاق الصخيرات (انظر مقال FAN) ، وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، والتي استقرت في العاصمة طرابلس. أدانت المملكة العربية السعودية بالفعل تصرفات تركيا ، والتي أشارت بأن القرار غير القانوني لأنقرة بإرسال الجيش التركي يعد انتهاكًا مباشرًا لقرار الأمم المتحدة لعام 2016 بشأن ليبيا.

قال الخبير العسكري بوريس روزين في تعليق لوكالة الأنباء الفيدرالية إن تدخل تركيا الصريح في الوضع في ليبيا إلى جانب المجلس الوطني الانتقالي يعد انتهاكًا مباشرًا لقرار الأمم المتحدة ذي الصلة.

"يدعي الجيش الوطني التقدمي أن [قائد الجيش الوطني الليبي المارشال خليفة يشن عملية لمكافحة الإرهاب] يزعم أن حفتر يتلقى أسلحة من الخارج. على هذا الأساس ، يعتبر الحزب الديمقراطي الليبرالي ، على التوالي ، نفسه معفيًا من متطلبات قرار الأمم المتحدة. " "لذلك ، فإن الوفاق PNS تُشرك تركيا علانية في الحرب من جانبها ، في حين تأمل في تزويد أنقرة بنوع من" الحماية القانونية "في الأمم المتحدة."

وفقًا لروزين ، لا يتبع الحزب الوطني التقدمي وتركيا طريق انتهاك قرار الأمم المتحدة فحسب ، بل إنهما أيضًا لا يتخلىان عن محاولات تقنين التدخل الأجنبي المباشر في الوضع في ليبيا.

"كانت تركيا أول من أعلن عن تدخلها العسكري في ليبيا ، وبالتالي فإن المجلس الوطني الانتقالي ، من خلال وكالات الأمم المتحدة ، سيبذل قصارى جهده لإضفاء الشرعية على هذا القرار للمراقبين الخارجيين. على الرغم من أن الأمر الواقع قد تورطت تركيا منذ زمن طويل في هذا النزاع ، قال روزين.

في الواقع ، لقد قامت تركيا بالفعل بتزويد الإرهابيين في الجيش الوطني التقدمي بالأسلحة في العلن لفترة طويلة ؛ المستشارون العسكريون الأتراك وممثلو الخدمات الخاصة وما إلى ذلك موجودون في طرابلس.

"الآن تبذل محاولة ببساطة لإضفاء الشرعية على ما كان يحدث منذ فترة طويلة" ، يلاحظ محاور FAN. "نحن الآن بحاجة إلى انتظار أن تدين الأمم المتحدة هذا ، على الرغم من أنني أخشى ألا يؤثر ذلك على أي شيء." لكن قرار تركيا يمكن أن يؤثر نظريًا على الوضع في طرابلس. كل هذا يتوقف على مدى سرعة نقل تركيا لقواتها إلى هناك ، وإلى أي مدى يمكنها تغيير ميزان القوى في منطقة طرابلس ".

في وقت سابق ، طلب إرهابيون من الوفاق الوطني الليبي رسميًا مساعدة عسكرية من تركيا لمحاولة تعطيل عملية مكافحة الإرهاب ، التي يقوم بها قائد الجيش الوطني الليبي ، المشير خليفة حفتر. في الوقت الحاضر ، تقع قوات حفتر في منطقة عاصمة طرابلس وتستمر في التقدم نحو وسط المدينة. قرار تركيا غير المشروع بإرسال قوات لمساعدة الجيش الوطني الليبي يجعل هذا الهيكل غير شرعي تمامًا بسبب انتهاك قرار الأمم المتحدة.

يذكر ، بعد الإطاحة والاغتيال للزعيم الليبي معمر القذافي ، الذي نظمه الغرب في عام 2011 ، كانت البلاد في أزمة خطيرة. يمثل السلطة الشرعية في ليبيا البرلمان المنتخب من قبل الشعب (مجلس النواب الليبي ، الموجود في مدينة طبرق شرق البلاد). رداً على قرار أردوغان ، صوت مجلس النواب بالإجماع على قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وتركيا.

ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، التي تم انشاؤها في طرابلس ، ليست شرعية - فهي معترف بها من قبل عدد قليل فقط من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. في الواقع ، فإن المجلس الوطني الانتقالي الليبي ، بقيادة فايز السراج ، الذي أدين مرارًا وتكرارًا بالفساد والعلاقات الإرهابية ، هو هيكل ذو بنية سياسية عليا على عشرات الجماعات المسلحة المرتبطة بشكل وثيق بالدولة الإسلامية 1 (IG1 ، ISIL1) ، القاعدة "1" و "الإخوان المسلمون" 1.

بالإضافة إلى الأنشطة الإرهابية المباشرة ، يشارك أفراد الوفاق الوطني في العديد من الجرائم الجنائية ، التي تعرفها الأمم المتحدة جيدًا. وهي التعذيب والاختطاف والاتجار بالبشر والسجن غير القانوني وما إلى ذلك. تحتفظ الهياكل التي تشكل جزءًا مما يسمى وزارة الشؤون الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بعلماء اجتماع روسيين من صندوق حماية القيم الوطنية (FZNS) كرهائن في ظروف غير إنسانية.

لقد دعت روسيا مرارًا إلى الامتثال الصارم لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا لعامي 2011 و 2016 ، من أجل وقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار.

الشعب الليبي يتّحد ضد العدوان التركي

الليبيون عارضوا الغزو التركي. تم إدانة التدخل من قبل المجتمعات والقبائل والمواطنين العاديين. بدأ السكان بتجنيد أعداد كبيرة من المتطوعين في الجيش لمواجهة التدخل.

منذ بداية ديسمبر ، أدخلت تركيا جيشها في ليبيا لدعم المتشددين الذين يدافعون عن النظام الإرهابي لحكومة الوفاق الوطني غير الشرعية. تسبب هذا باحتجاجات واسعة بين السكان المحليين. في العديد من مدن البلاد ، اندلعت موجة من المقاومة ضد إدخال القوات التركية ، بحسب قناة LibyasChannel. يتم توزيع المعلومات حول هذا أيضا من خلال الشبكات الاجتماعية.

ووفقاً لمصادر، فقد نُظمت المظاهرات في مدن الزنتان ومصراتة وسبها ودرنة والبيضاء وجالو شيبا وعدة مدن أخرى. بما في ذلك المسيرة التي عقدت في طرابلس ، والتي تسيطر عليها عصابات ما يسمى PNSالوفاق الوطني ، والناس ذهبوا إلى المسيرة تحت تهديد بالقتل. لاحظ سكان هذه البلديات خلال مشاعر الاحتجاج أنهم لن يسمحوا بغزو تركي ، وأن قرار أنقرة اتخذ بعدد من الانتهاكات الجسيمة. لوحظ أن حكومة طرابلس قد قررت بمفردها جذب الجيش التركي دون سؤال السكان المحليين عن ذلك.

تم تقديم النداء من قبل واحدة من أكثر القبائل نفوذاً في ليبيا ، وارفول ، بالإضافة إلى قبائل الدرس والجوازي وعيانا وأمسلات والحسافنة وعصبة وغيرها الكثير. كلهم اجتمعوا للقتال ضد العدوان التركي. في البايد ، على وجه الخصوص ، عبر قادة الرأي العام البارزون وزعماء القبائل والشيوخ والمواطنين العاديين عن استعدادهم لدعم الجيش الوطني الليبي (LNA) لصد تركيا. في هذا الصدد ، بدأ الشباب بالتجنيد في الجيش كمتطوعين.

أيضًا ، وفقًا لبيان المجتمعات التي نشرتها وسائل الإعلام ، بعد المظاهرة المعادية لتركيا ، طالب الناس بأن تعقد الهيئة الشرعية في البلاد - مجلس النواب - اجتماعًا طارئًا لمناقشة عواقب تصرفات البرلمان التركي ، وكذلك سحب الدعم من الوفاق الوطني . في الوقت نفسه ، ناشد المتظاهرون رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح ، وكذلك جميع القبائل الليبية مناشدة لدعم الجيش الوطني الليبي في الحرب ضد مؤامرة الوفاق غير الشرعية وتركيا. وهكذا ، فإن أولئك المواطنون الذين كانوا يأملون في تجنب المواجهة مع الإرهابيين ، بعد أن أعلنت أنقرة إدخال القوات ، قرروا الدفاع عن وطنهم.

بحسب قناة LibyasChannel ، يعارض الناس رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. على وجه الخصوص ، يرفضون بشكل قاطع الاتفاق مع تركيا ويطلقون عليه تهمة الخيانة ، لانه سمح بعودة الاستعمار العثماني إلى البلاد.

في الوقت نفسه ، يتعرض المشاركون في المظاهرات للخطر. في طرابلس ، لمنع الأعمال المعادية لتركيا ، جاءت عصابات تابعة لوزارة الشؤون الداخلية للحزب الاجتماعي الديمقراطي الليبي إلى المدينة. ومع ذلك ، على الرغم من كل المحاولات لمنع المظاهرات، لا يزال الناس يخرجون للتعبير عن موقفهم فيما يتعلق بالعدوان التركي.

عارضت الجزائر التدخل العسكري التركي في ليبيا

الجزائر لن تسمح للجيش التركي بعبور أراضي البلاد إلى ليبيا. صرح بذلك نائب البرلمان الجزائري وعضو المجلس الوطني عبد الوهاب الزعيم.

حسب النائب ، الجزائر لن تزود أنقرة بأي أوراق اعتماد على أي مستوى. وشدد عبد الوهاب الزعيم على أن موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لا يسمح للجيش التركي بمنح حق المرور عبر البلاد إلى ليبيا. في الجزائر ، يعتقد أن زيارة وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو مرتبطة بهذه المسألة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق بأن أنقرة سترسل قوات إلى العاصمة الليبية طرابلس لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبي الإرهابية (PNC) بقيادة فايز السراج. في وقت سابق ، قدمت تركيا بالفعل دعمًا غير رسمي لما يسمى بـ PNS الليبية من خلال توفير الأسلحة لعصابات وتجاوز حظر الأمم المتحدة ونقل المتشددين من سوريا إلى طرابلس.

اندلعت الأزمة في ليبيا في عام 2011 بعد اغتيال الحاكم معمر القذافي لسنوات عديدة. في عام 2014 ، جرت انتخابات قانونية في البلاد ، ونتيجة لذلك تم تشكيل مجلس النواب ، والذي يعتبر حاليًا السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا. يقوم الجيش الوطني الليبي ، الذي يدعم مجلس النواب ، بعملية الكرامة لمكافحة الإرهاب في البلاد منذ عام 2014 ، بقيادة المشير خليفة حفتر. لقد قام الجيش الوطني الليبي بالفعل بتطهير معظم البلاد من العصابات ويعتزم تحرير العاصمة الليبية التي استولى عليها إرهابيو الوفاق الوطني.

كشف شريك معمر القذافي الخطط الحقيقية لتركيا في ليبيا

تحدث رئيس المخابرات الليبية بعهد معمر القذافي أبو زايد دورده عن خطط تركيا للاستيلاء على ليبيا. وحذر من أنه بعد الاستيلاء على البلاد ، تخطط أنقرة لنقل تدخلها فيما يتعلق بالدول المجاورة الأخرى.

توقع رئيس المخابرات الليبية السابق أبو زايد دورده تصرفات تركيا بعد جلب الجنود إلى ليبيا. ألقى واحد من أكثر الناس احتراما واحترام في البلاد خطابا عاما لأول مرة منذ ثماني سنوات. وحده اتحاد الليبيين قبل العدوان التركي هو الذي أجبره على الإدلاء ببيان.

وفقًا لكلام دورده ، الذي بثته AbarahPress ، فإن السلطات التركية لم تجلب قواتها العسكرية إلى البلاد من أجل مساعدة الليبيين. وهم الآن يدعمون الإرهابيين الخاضعين لسيطرة حكومة الوفاق الوطني. ومع ذلك ، فإن هذه المساعدة مجرد غطاء ، وفي المستقبل ستكثف أنقرة تدخلها.

كما يلاحظ أبو زايد دورده ، يتم توفير الدعم الحقيقي من قبل منظمة الإخوان المسلمين (1) ، المحظورة في الاتحاد الروسي (1) والعصابات التابعة لهم. بعد ذلك ، يخططون معهم للسيطرة على ليبيا ، ثم البدء في نشر نفوذهم إلى بلدان أخرى.

هذا هو سبب تدخلهم ، وهذا بالضبط ما يريدونه من ليبيا. سوف يحولونها إلى قاعدة للتمويل والتدخل في شؤون الدول المجاورة ، بحيث تتم إدارة كل منهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين "، حذر الليبيين أحد الزملاء الرئيسيين لمعمر القذافي.

يتابع أبو زايد دورده ، تم بالفعل دراسة هذه الخطة والاتفاق عليها في إسطنبول ليس فقط على المستوى الحكومي ، ولكن أيضًا بالتزامن مع مقاتلين من جماعة الإخوان المسلمين. تسعى تركيا أيضًا إلى دعم هذه المنظمة الإرهابية في السودان. وبالتالي ، يعتزمون إعادتهم إلى السلطة بعد الإطاحة بعمر البشير.

لطالما دعمت تركيا النظام الإرهابي لحكومة الوفاق الوطني. العصابات الموجودة في طرابلس وفي الشمال الغربي من البلاد تتلقى المساعدة على شكل أسلحة ومعدات عسكرية. كما تزود أنقرة ليبيا بالمدربين والإرهابيين الذين فروا من محافظة إدلب السورية. بدأ نقل المقاتلين على نطاق واسع إلى ليبيا بعد التقدم الناجح للجيش العربي السوري إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

في ليبيا ، تستمر عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب ، التي نفذت في البلاد منذ عام 2014. هدفها هو تحرير البلاد من العصابات. الآن أصبح جميع المسلحين تحت سيطرة وتمويل مباشر من حكومة الوفاق الوطني.

سيطرة جيش حفتر على مدينة سرت

دخل الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، مدينة سرت ، واحدة من أكبر المدن في ليبيا. جاء ذلك في خبر لسكاي نيوز العربية.

وقال ممثل الجيش الوطني الليبي إن جيش حفتر سيطر على قاعدتين عسكريتين وهو مستعد حاليًا لأي تطورات للأحداث في إقليم سرت. بالإضافة إلى ذلك ، حرر الجيش الوطني ميناء المدينة.

وقال مصدر مقرب من قيادة الجيش الوطني الليبي "[الجيش الوطني الليبي] استحوذ أيضًا على قاعدة السعدي العسكرية ، وبعض المناطق الحضرية ويتجه الآن إلى وسط المدينة".

أكدت حكومة الوفاق الوطني الحكومة الإرهابية في ليبيا أنه في طريقه إلى سرت ، سيطر جيش حفتر على قاعدة القرضابية العسكرية ، الواقعة جنوب المدينة.

يذكر أن خليفة حفتر يدير عملية الكرامة في ليبيا منذ عام 2014. هدف حفتر هو تحرير العاصمة الليبية طرابلس ، التي تم الاستيلاء عليها من قبل عصابات حكومة الوفاق الوطنية الليبية التي تم إنشاؤها صناعيا ، بقيادة فايز السراج. إرهابيو الوفاق PNS يختطفون الناس ، ويشاركون في تجارة الرقيق وارتكاب جرائم أخرى. في الوقت نفسه ، يتم تقديم الدعم لما يسمى بـالوفاق PNS الليبية من خلال نقل القوات والمقاتلين من سوريا إلى طرابلس ، وكذلك تزويد الإرهابيين بالأسلحة ، على الرغم من حظر الأمم المتحدة.

دعا الرئيس الجزائري والمستشارة الألمانية إلى إنهاء التدخل التركي في ليبيا

ناقش الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية الأزمة في ليبيا.

حدد رؤساء الدول الحلول الممكنة للأزمة الليبية ، واتفقوا أيضًا على ضرورة وقف التدخل العسكري التركي في ليبيا.

يذكر ، بدأت أنقرة بنقل الجيش رسميا إلى العاصمة الليبية طرابلس لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي الإرهابية (PNS). بالإضافة إلى ذلك ، قامت تركيا بتزويد عصابات الشرطة الوطنية الليبية بالأسلحة وتجاوز الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة وأرسلت مسلحين من سوريا إلى طرابلس. وفي وقت سابق ، قال النائب الجزائري وعضو الجمعية الوطنية عبد الوهاب الزعيم إن الجزائر لن تسمح بنقل الجنود الأتراك عبر البلاد إلى ليبيا.

الأزمة في ليبيا بدأت في عام 2011 بعد اغتيال الزعيم طويل الأجل للبلد معمر القذافي. تم الاستيلاء على عاصمة الدولة من قبل الوفاق PNS التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع ، والتي تتكون من عصابات خطف و تجارة الرقيق. يقوم الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، بعملية مكافحة الإرهاب الرامية إلى تحرير طرابلس من المسلحين.

يذكر أن البرلمان التركي وافق يوم الخميس الماضي ، 2 يناير ، على إرسال قواته العسكرية لمساعدة المتشددين الذين تدعمهم حكومة الوفاق الوطني. في الوقت نفسه ، في ليبيا ، منذ عام 2014 ، الحقل مارشال خليفة حفتر ، LNA تقوم بعملية مكافحة الإرهاب الكرامة. الغرض من الحملة هو تحرير البلاد من العصابات الموجودة.

لقد دعمت تركيا منذ فترة طويلة وجود PNS غير شرعي. يتم تقديم المساعدة على شكل إمدادات معدات عسكرية وأسلحة ، وكذلك بالقوى العاملة. أنقرة ترسل إرهابيين من محافظة إدلب السورية إلى ليبيا. هرب المسلحون من هناك بعد العمليات الناجحة للجيش العربي السوري ، والتي بدأت منذ أغسطس الماضي بتحرير المناطق التي يسيطر عليها الإرهاب.

قوات حفتر دخلت سرت دون مقاومة جادة

يستسلم الإرهابيون الخاضعون لسيطرة الوفاق الوطني غير الشرعي في ليبيا في مدينة سرت. وقد بدأ المسلحون بالفعل في تسليم أسلحتهم إلى الجيش.

اليوم ، دخل الجيش الوطني الليبي سرت ، التي كانت تسيطر عليها في السابق عصابات الوفاق PNS. كان الجيش قادرا على السيطرة على معظم المدينة دون صعوبة. غادر الإرهابيون من قوات الدفاع في سرت وميليشيات مصراتة نقطة التفتيش 17 والميناء البحري في الشرق ، ولم يظهروا سوى مقاومة ضعيفة. كما تم الاستيلاء على قواعد القرضابية والسعدي. المكان الأخير كان أحد النقاط الرئيسية التي تدافع عنها العصابات.

من المعروف أن بعض المتشددين بدأوا بالفعل في تسليم أسلحتهم لجنود الجيش الوطني الليبي. على وجه الخصوص ، ذهبت الكتيبة 604 والعديد من الوحدات الأخرى التي قاتلت إلى جانب قوات الوفاق الوطني إلى جانب الجيش الليبي. أولئك الذين لا يريدون أن يقفوا إلى جانب الجيش رفضوا القتال وساعدوا الجنود على دخول المدينة.

لوحظ أنه في الليل وصلت التعزيزات من تركيا ، التي تم إرسالها للقتال إلى جانب الوفاق الوطني . تم إرسال المساعدة بعد اتفاق بين رئيس حكومة طرابلس ، فايز السراج ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد أثار هذا بالفعل احتجاجات عديدة بين القبائل الليبية الهامة وقادة الرأي والمواطنين العاديين الذين احتشدوا ضد التدخل الذي يمكن أن يعيد الاستعمار العثماني إلى البلاد.

أيضا ، العديد من المتشددين الذين منذ نهاية العام الماضي بدأوا القتال بين بعضهم البعض والهجوم على قيادة حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية ولم يعجبهم العدوان التركي. كثير منهم غير راضين عن التمويل الضعيف ، فضلاً عن الدعم المتناقص من "السلطات" المتطرفة.

يذكر أن تركيا كانت منذ فترة طويلة تساعد PNS الوفاق الليبية عن طريق إرسال الدعم للعصابات في شكل أسلحة ومعدات عسكرية. تقوم أنقرة أيضًا بإرسال مسلحين سوريين فروا من محافظة إدلب بعد تحرير الجيش العربي السوري بنجاح مدن عديدة من بالإرهاب.

عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب مستمرة في ليبيا. قامت قوات المشير خليفة حفتر باطلاقها منذ عام 2014 بهدف تحرير البلاد من العصابات.

سوف تدعم أنقرة ميليشيات الوفاق الوطني الليبي ليس فقط بالإرهابيين ، ولكن أيضًا بالمستشارين العسكريين

سترسل تركيا خبراء عسكريين ومستشارين وفنيين إلى ليبيا لدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الموجودة في طرابلس. صرح بذلك وزير الخارجية التركي ميفلوت كافوسوغلو.

وقال إنه سيتم إرسال وحدة إضافية إلى ليبيا وفقًا لاتفاق التعاون العسكري المبرم مسبقًا مع الجيش الوطني.

"كيف ومتى يحدث ذلك ، ستقرر الحكومة تحت قيادة الرئيس [التركي رجب طيب أردوغان]" ، أوضح وزير الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن بيان أصدره كافوسوغلو جاء بعد يوم من إعلان أردوغان أنه تم إرسال القوات التركية إلى ليبيا.

يذكر أنه في يوم الخميس الموافق 2 يناير ، وافق البرلمان التركي على قرار بإرسال قواته الوطنية إلى ليبيا ، تم دعم الوثيقة من قبل 325 نائبا من أصل 509. الآن يتم إرسال قوات الدولة في البلاد إلى الدولة الأفريقية بعد الإرهابيين الذين سبق نقلهم من سوريا.

نقلت أنقرة مرارًا المقاتلين السوريين إلى الدولة الأفريقية لمساعدة "الحكومة" في طرابلس وأعلنت أنها تخطط لإرسال إرهابيين جدد إلى ليبيا.

وفقًا لـ Bas News ، بدأت المجموعتان المؤيدتان لتركيا ، ليفا سلطان مراد وليفه الحمزة ، في تجنيد المتشددين في شمال سوريا لنقلهم إلى شمال إفريقيا.

تسعى تركيا إلى خلق نفوذ على روسيا من خلال نقل الجيش إلى ليبيا

بدأت تركيا في نقل الجيش رسمياً إلى ليبيا من أجل تعزيز موقعها على الساحة العالمية وخلق نفوذ على روسيا. شارك هذا الرأي فلاديمير شابوفالوف ، نائب مدير معهد التاريخ وعميد قسم العلوم السياسية التطبيقية في جامعة موسكو الحكومية التربوية.

يذكر ، في 2 يناير ، اعتمد البرلمان التركي قرارًا بشأن إرسال الجيش إلى ليبيا. في 5 يناير ، وصل 35 جنديًا تركيًا رسميًا إلى العاصمة الليبية طرابلس لأول مرة. في نفس الوقت ، دعمت تركيا في السابق الاتفاق الوطني للحكومة الليبية الإرهابية (PNC) ، بقيادة فايز السراج ، لتزويد المسلحين بالأسلحة ونقل المرتزقة من سوريا إلى طرابلس.

وفقًا لشابوفالوف ، يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي أعلن دعمًا رسميًا لما يسمى بـالوفاق الليبية ، كسب نقاط سياسية قبل اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقرر في 8 يناير. بالإضافة إلى ذلك ، يريد الزعيم التركي خلق نفوذ على روسيا ، لكن موسكو لا تنوي أن تحذو حذو أي شخص ، حتى تتمكن أنقرة من تحقيق النتيجة المعاكسة. كذلك ، فإن تصريحات رجب طيب أردوغان هي نوع من المحاولات لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

"من ناحية ، هذه هي الرغبة في ممارسة الضغط خلال المفاوضات ، والتكنولوجيا المعيارية ، من ناحية أخرى ، لتبرير نفسه لأعماله المتعلقة بمساعدة الحكومة بموافقة وطنية من المجرم فايز السراج. لذلك ، في هذه الحالة ، ينبغي اعتباره عنصرًا من عناصر التأثير على الرأي العام ، وفي المفاوضات وعلى المجتمع الدولي ".

بالإضافة إلى ذلك ، فإن شبوفالوف واثق من أن رجب طيب أردوغان يحاول شرح تدخل أنقرة في شؤون ليبيا ، ليس فقط على الصعيد الدولي ولكن أيضًا من الجمهور التركي.

"تصريحات أردوغان تستهدف في المقام الأول المستهلكين الداخليين والخارجيين. الجمهور التركي داخلي ، حيث أن الجميع في تركيا متحمسون لخطط أردوغان للتدخل في الشؤون الليبية. المجتمع التركي غير متجانس وغامض ولا يفهم مصلحة البلد في دولة أفريقية. وقال شابوفالوف في مقابلة مع PolitExpert: إن تصرفات تركيا في سوريا والعراق لها تفسيرات معينة تتعلق بسلامة السكان ، لكن الإجراءات في ليبيا لا ترتبط إطلاقًا بالسياسة الداخلية التركية.

وذكر الخبير أن روسيا ، على عكس تركيا ، تسعى إلى حل الأزمة الليبية بالطرق السياسية والدبلوماسية. لكن التدخل العسكري لأنقرة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.

إن مهمة الاتحاد الروسي هي تحقيق السلام وإنهاء الصراع ، لكن مهمة تركيا مختلفة. يبدو أن أنقرة تحاول سكب الزيت على النار من خلال أفعالها. تجدر الإشارة إلى أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لديه حلفاء مؤثرين ، بما في ذلك في العالم الإسلامي ، وهناك عدد من الدول على استعداد لتقديم الدعم ، "في اشارة إلى مصر ، والتي توترت علاقات تركيا معها بالفعل.

يذكر أن الأزمة في ليبيا اندلعت في عام 2011 بعد اغتيال زعيم البلد معمر القذافي. في عام 2014 ، أجريت انتخابات قانونية في ليبيا ، ونتيجة لذلك تم تشكيل مجلس النواب ، والذي يعتبر حاليًا السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد. يدير الجيش الوطني الليبي ، الذي يدعم مجلس النواب ، عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2014. لقد قام الجيش الوطني الليبي بالفعل بتطهير معظم البلاد من العصابات ويعتزم تحرير العاصمة الليبية التي استولى عليها إرهابيو حكومة الوفاق الوطنية.