Небензя усомнился, что СБ ООН может выработать единое заявление по убийству Сулеймани

Нью-Йорк, 6 января. Постпред России при ООН Василий Небензя усомнился в том, что Совет Безопасности ООН сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, пока что СБ ООН не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США.

«Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые», — объяснил он, отвечая на вопрос журналистов.

Мнение российского постпреда поддержал его китайский коллега Чжан Цзюнь, который тоже не подтвердил возможность созыва отдельного заседания СБ ООН по данному вопросу. По его словам, Китай продолжит работать с другими членами СБ, чтобы добиться предотвращения эскалации.

Также Небензя сообщил, что Россия и Китай уже заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на дипмиссию США в Ираке, так как оно игнорировало авиаудар, нанесенный США по багдадскому аэропорту, в ходе которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Представители США при ООН предприняли попытку обвинить в блокировании заявления по совершенной 31 января атаке на американское посольство в Ираке. Российские и китайские дипломаты отметили, что осуждают любые атаки на посольства во всех стран, однако 3 января произошло убийство Сулеймани, которое было нельзя не учитывать, отметил Небензя.

Ранее стало известно, что командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в Багдаде, в районе аэропорта. По имеющейся информации, в автомобильную колонну, где находился генерал, попала ракета, выпущенная силами США. Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения «Аль-Кудс». Также сообщалось, что вместе с Сулеймани погибли еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.