Аксенов заявил, что воссоединение Крыма с РФ уберегло регион от украинских раскольников

Симферополь, 6 января. Воссоединение Крыма с Российской Федерацией защитило верующих и священнослужителей от агрессии украинских раскольников, отметил глава республики Сергей Аксенов в своем рождественском поздравлении.

«Воссоединение Крыма с Россией защитило верующих и священнослужителей от агрессии раскольников, и давления украинской власти. Государственные органы республики развивают плодотворное сотрудничество со всеми православными епархиями, расположенными на территории нашего региона», — пишет Сергей Аксенов.

По словам главы Крыма, сотрудничество способствует укреплению согласия в обществе, сохранению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе уважения к традициям и духовной культуре.

Как утверждает Аксенов, на данный момент православие в регионе переживает период расцвета: возрождаются древние святыни, строятся новые храмы, реализуются важные проекты в сфере благотворительности и образования.

«Именно любовь к ближнему, милосердие и взаимопомощь, а не соперничество и конкуренция составляют основу развития и устойчивости общества и государства, основу русской цивилизации», — подчеркивает глава Крыма.

Ранее Сергей Аксенов заявил о рекорде посещаемости Крыма в постсоветские годы. Как сообщает «Газета.ру», за 2019 год полуостров посетили 7,43 миллиона человек.

Крым стал частью Российской Федерации после референдума в марте 2014 года. Воссоединение с Россией поддержало абсолютное большинство местных жителей. Спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, и вскоре документ был ратифицирован Федеральным собранием РФ. Несмотря на то, что Украина отказывается принимать итоги референдума, Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос о принадлежности полуострова закрыт».