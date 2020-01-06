Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Вашингтон, 6 января. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) объявила о своем намерении вывести войска из Ирака. Об этом говорится в послании коалиции командованию совместными операциями в Ираке.

«Силы коалиции будут перемещены по просьбе правительства и парламента Ирака в рамках подготовки к следующему шагу. Из уважения к суверенитету Ирака силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели... Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы», — гласит текст послания.

Решение о выводе американских войск с территории Ирака было принято национальным парламентом после убийства американскими силами иранского военачальника Касема Сулеймани в багдадском аэропорту.

Американские Вооруженные силы в пятницу нанесли по окрестностям Багдада ракетный удар, в результате которого погибли Касем Сулеймани и еще несколько человек. Иранский генерал командовал элитным батальоном «Аль-Кудс» КСИР, который власти США назвали террористической организацией.

Пентагон подтвердил, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. В Вашингтоне объясняют атаку попыткой предотвратить «враждебные действия» со стороны Тегерана.

1 Организация запрещена на территории РФ.