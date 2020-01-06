Пользователям WhatsApp угрожает «новогодний вирус»

Москва, 6 января. Портал gizchina.com предупредил пользователей мессенджера WhatsApp о так называемом «новогоднем вирусе», который может угрожать невнимательным владельцам гаджетов.

Как сообщает портал, хакеры отправляют пользователям мессенджера ссылки на зараженные веб-страницы под видом праздничных поздравлений. Если жертва перейдет по полученной ссылке, то злоумышленники получат доступ к ее персональной информации, содержащейся на смартфоне или компьютере.

Отмечается, что вирус довольно примитивен, однако обилие поздравительных сообщений в новогодний каникулы притупляет внимательность пользователей, которые случайно переходят по опасным ссылкам в полученных сообщениях.

Федеральное агентство новостей летом сообщало о том, что аналитики израильской компании Check Point Research обнаружили опасный вирус, маскирующийся на устройствах под популярные приложения.

В компании рассказали, что программа «Агент Смит» заражает телефон, используя уязвимости операционной системы Android. Вирус попадает на устройство, когда пользователь скачивает приложения. Попав на смартфон, программа маскируется под иконки уже установленных приложений, вроде мессенджера WhatsApp или браузера, и рассылает навязчивую рекламу.

По данным аналитиков, от зловредного ПО пострадали более 25 миллионов пользователей, в том числе и в России. Эксперты обнаружили приложение в Google Store. В компании заявили, что уже удалили приложение из магазина.