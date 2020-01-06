حصاد 6 كانون الثاني / يناير: حقول نفط دير الزور التي تعرضت للنيران. و دمشق توديع قاسم سليماني

سوريا ، 6 يناير. سقطت 3 صواريخ على أراضي حقول النفط الواقعة شرق محافظة دير الزور. أقيمت مراسيم الحداد في السفارة الإيرانية في دمشق على مقتل قاسم سليماني وشركائه.

انفجارات في مصنع كونيكو في دير الزور

في سوريا ، سقطت ثلاثة صواريخ على أراضي حقول النفط الواقعة شرق محافظة دير الزور. ووقعت عدة انفجارات في منطقة محطة معالجة الغاز كونيكو . دون خسائر بشرية .من المتوقع أن القصف تم تنفيذه من موقع الميليشيات الإيرانية في غرب المحافظة.

في 3 يناير ، قُتل قاسم سليماني ، قائد الحرس الثوري الإيراني ، في العراق على يد القوات المسلحة الأمريكية. وذلك وفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية ، فقد قُتل سليماني بأمر شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بدوره ، وعد الرئيس حسن روحاني بأن تقوم إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط بالانتقام من أمريكا. من المعروف أن السلطات الإيرانية قد بعثت بالفعل برسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن الدولي ، ذكرت فيها بحقوقها في الدفاع عن النفس.

في وقت سابق ، أصدرت وزارة الدفاع الروسية أدلة على استخراج وتصدير النفط بصورة غير قانونية من قبل الأميركيين من الأراضي السورية ، واصفة هذا النشاط الأمريكي غير المشروع بأنه "قطاع الطرق الدولي". تحت ذريعة محاربة إرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية المحظور في روسيا ، يواصل الأمريكيون استخراج موارد الشعب السوري ثم بيعهم إلى البلدان المجاورة.

دمشق تقول تودع سليماني.

تقام مراسيم الحداد فيما يتعلق باغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ومعاونيه في السفارة الإيرانية في دمشق ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفيدرالية.

تعرب وفود رسمية ووطنية ودينية وعسكرية كبيرة عن تعازيها. أدان المشيعون الهجوم على إيران وغضبوا من التهديدات ضد الشعب الإيراني.

هذه الجريمة الأمريكية ستزيد من القدرة على التحمل والحسم في مواجهة الخطط الاستعمارية في المنطقة ، والمشاركون في أحداث الحداد مقتنعون في هذا.

أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ، خلال تعازيه في السفارة ، أن دمشق ستواصل مقاومة نهج واشنطن العدواني.

تذكّر العديد من القراء الرئيس الأمريكي بأن ضرب المواقع الثقافية والتاريخية يعد جريمة حرب. ويشاركه الرأي نفسه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. من الواضح أن ترامب لا يحاول أن يجعل طهران "تفكر" في التهديدات - بل على العكس من ذلك ، يفعل كل شيء لزيادة تصعيده. ومع ذلك ، فهو لا يأخذ في الاعتبار رأي الشعب والكونغرس الأمريكي فحسب ، بل رأي البنتاغون.

أجنحة الشام للطيران المدني تنفي الأخبار المزيفة حول نقل المرتزقة من دمشق إلى ليبيا.

نفى ممثل شركة الخطوط الجوية أجنحة الشام تقارير نقل "مرتزقة" من دمشق إلى ليبيا. حيث حاولت وسائل الإعلام على مواقع التواصل الإجتماعية المؤيدة لتركيا إعطاء رحلة مدنية منتظمة لمساعدة الجيش الوطني الليبي في الحرب ضد الحكومة في طرابلس.

في وقت سابق على تويتر ، تم نشر رسائل حول الرحلة إلى بنغازي. طرح الناشط الإعلامي الذي نشر الرسالة إلى جانب قوات الوفاق الوطني غير الشرعي للحكومة الليبية الافتراض بأن "المرتزقة" يتم إرسالهم من دمشق إلى ليبيا لمساعدة الجيش الوطني الليبي.

في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية ، نفى متحدث باسم شركة الطيران السورية الشك. حسب قوله ، هذه رحلة منتظمة - تقوم طائرات أجنحة الشام برحلات على طريق دمشق - بنغازي خمسة أيام في الأسبوع.

أكد ممثل شركة Cham Wings أن شركة الطيران السورية تعمل وفقًا لموقف دمشق الرسمي ، الذي صرح بأنه يرفض التدخل العسكري في النزاع الداخلي في ليبيا.

في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية، نفى المتحدث باسم شركة الطيران السورية الأخبار المزيفة. وحسب قوله ، هذه رحلات منتظمة - تقوم طائرات شام وينجز برحلات من دمشق - بنغازي خمسة مرات في الأسبوع.

أكد ممثل شركة Cham Wings أن شركة الطيران السورية تعمل وفقًا لموقف دمشق الرسمي، الذي صرح بأنه يرفض التدخل العسكري في النزاع الداخلي في ليبيا.

مساعدات إنسانية من الجيش الروسي لسكان مدينة معلولا.

قام الجيش الروسي ، وموظفون في مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ، بتسليم المساعدات الإنسانية لسكان مدينة معلولا السورية. ساعد موظفو الصندوق العام تحت أسم أحمد قاديروف في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان محافظة دمشق.

ووفقًا لمصادر وكالة الأنباء الفيدرالية ، تلقى سكان البلدة عبوات غذائية ومواد أساسية ، وتلقى المحتاجون بطانيات. بالإضافة إلى ذلك ، أحضر الجيش الروسي قرطاسية وحقائب الظهر لأطفال المدارس، والتي غالبا ما تصبح جوهرة للأطفال من سوريا التي مزقتها الحرب. شكر سكان مدينة معلولا الجنود الروس على مساعدتهم ودعوا الجيش وكل من أراد أن يأتي مرة أخرى إلى زيارة مدينتهم بجولة مع مرشد سياحي.

قبل اندلاع الحرب السورية ، كانت معلولا وجهة سياحية شهيرة داخل سوريا وفي العالم. حيث توافد الآلاف من السياح إلى المدينة لزيارة المواقع التاريخية، بما في ذلك دير سانت سرجيوس وسانت تكلا. دعم جميع سكان البلدة تقريبًا عائلاتهم بفضل السياحة.

في عام 2013 ، تم الاستيلاء على المدينة من قبل الجهاديين من جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في الاتحاد الروسي). تم تدمير العديد من المنازل ، عانت الكنائس القديمة ، أخذ الإرهابيون الراهبات كرهائن. والآن ، بعد تحرير المدينة ، نقص تدفق السياح وانتشر الفقر على معظم سكان المدينة.