Роухани напомнил США, как американские ВМС сбили иранский самолет в 1988 году

Тегеран, 6 января. Президент Ирана Хасан Роухани напомнил о сбитом США в 1988 году иранском самолете, отметив, что у Тегерана гораздо больше причин для возмездия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы его страны взяли на прицел 52 стратегических объекта Ирана, в том числе и объекты культурного наследия. Число 52 было взято Трампом в качестве отсылки к ирано-американскому дипломатическому кризису 1979-1981 годов, когда в посольстве США в Тегеране были взяты в заложники 52 человека.

«Те, кто ссылаются на число 52, должны помнить число 290 и рейс IR655. Никогда не угрожайте иранскому народу», — ответил Хасан Роухани в своем Twitter.

Президент Ирана в свою очередь сделал отсылку к инциденту с иранским самолетом, который был сбит американской ракетой в 1988 году. На борту лайнера находилось 290 человек, среди которых не осталось выживших.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран отомстит за убийство генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав вооруженных сил Ирана), Вашингтон совершил тяжкое преступление, о котором Иран никогда не забудет.

Как передает RT, советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что США грозит «второй Вьетнам» если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.