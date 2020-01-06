Нью-Йорк, 6 января. Иностранные государства должны воздержаться от вмешательства в ливийский конфликт – с таким заявлением выступил спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе.

По его словам, Ливия и без того долго была объектом иностранного вмешательства. Отвечая на вопросы журналистов, он призвал «держаться подальше» от Ливии.

«В Ливии достаточно оружия. Им не нужно больше. Там достаточно наемников. Прекратите посылать наемников. Прекратите иностранное вмешательство любого рода», — подчеркнул Саламе.

В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе запрещены в РФ) и другими террористическими группировками.

Под контролем террористов ПНС, которое было искусственно создано при поддержке 12 стран-участниц ООН, в настоящее время находится лишь незначительная часть Ливии. Большая часть республики контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Весной Хафтар повел ЛНА на Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.