Столтенберг заявил, что США принимали решение об убийстве Сулеймани без участия НАТО

Брюссель, 6 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что операция против иранского генерала Касема Сулеймани — национальное решение Вашингтона, а Североатлантический альянс не участвовал в его принятии. Однако Столтенберг подчеркнул, что все члены альянса озабочены действиями Тегерана на Ближнем Востоке.

«Это национальное решение США, оно не принималось ни НАТО, ни американской коалицией [по борьбе с ИГ1] в Ираке и Сирии. Но все страны альянса озабочены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе и поддержкой Тегераном террористических группировок, которые ответственны за нападения на войска коалиции в Ираке или на объекты энергетической инфраструктуры», — заявил Столтенберг.

Стоит подчеркнуть, что причастность иранской стороны к озвученным нападениям никем не была доказана.

Столтенберг отметил, что на заседании Североатлантического совета американские чиновники из Пентагона и Госдепа проинформировали послов стран НАТО о причинах, побудивших Вашингтон организовать убийство иранского генерала.

«Они объяснили, почему был предпринят этот шаг. Я не стану вдаваться в подробности, однако могу заявить, что мы высоко оценили этот брифинг», — говорит генеральный секретарь НАТО.

Как сообщает RT, 4 января 2020 года Йенс Столтенберг провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером по поводу обострения ситуации в Ираке. Сообщается, что Североатлантический альянс и правительство США находятся в постоянном контакте, а также что НАТО «тщательно следит» за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.