Хатылев разоблачил «Новую газету», регулярно публикующую фейки о действиях РФ в Сирии

Москва, 6 января. «Новая газета» оправдывает деятельность террористов с целью дискредитации борьбы России с радикалами из запрещенных в РФ организаций «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 на территории Сирии.

Ранее ФАН обнаружил в публикациях «Новой газеты» дезинформацию от сирийских «оппозиционеров», перевирание фактов и видеоматериалы с пропагандой террористов.

В материале «Новой газеты» сирийская «активистка» Хунада аль-Харири воспроизводит штампы и клише о «кровавом режиме Асада» и «бомбардировках РФ». ФАН уже публиковал статью с типичными примерами дезинформации от радикалов и их западных покровителей.

Ссылаясь на утверждения «активистки» либеральное издание пишет, что атаки вооруженных сил России на больницы, машины скорой помощи и рынки якобы были задокументированы. Вместе с этим, террористы из Идлиба публикуют подборку записей о якобы «российских бомбардировках» за прошедший месяц. На малочисленных крупных планах видеозаписей с «последствиями авиаударов» видны лишь хаотично перемещающиеся радикалы, а не пострадавшие гражданские. Также в пораженных зданиях взрываются боеприпасы, что подтверждает информацию об использовании террористами гражданских объектов в своих нуждах. Ранее поступали сообщения, что боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» используют школы в Идлибе в качестве складов для боеприпасов. Также известно о том, что террористы используют мечети в качестве укрытия. В случае атаки правительственных сил Сирии заявлять им о «нападениях на мирные объекты». В «Новой газете» описывается ситуация в городе Маарет ан-Нуман. Согласно утверждению автора публикации Елены Милашиной, спустя несколько дней после старта правительственной операции в населенном пункте «не осталось целых зданий», а социальные объекты стали мишенями.

После начала наступления правительства Сирии на идлибских террористов, город Маарет ан-Нуман стал эпицентром создания фейков. Радикалы при участии известных провокаторов из псевдо-гуманитарной организации «Белые каски» снимают постановочные видео, где видны «последствия российских бомбардировок», и где достают из-под завалов детей без единой царапины. Также «Новая газета» пишет об «атаке» на лагерь для беженцев Аль-Ках в ноябре 2019 года. Тогда радикалы обвинили ВВС Сирии в ударе «оперативно-тактической ракетой». Однако по опубликованным фотографиям с места событий становится очевидно, что атаку производила не ракета, а ударный беспилотник, который использовали террористы для нападения на авиабазу РФ в САР Хмеймим.

Также «Новая газета» пишет, что Россия и Китай заблокировали резолюцию в Совбезе ООН, предложенную европейскими странами и Кувейтом о гуманитарной помощи населению Сирии. Но «Новая газета» не пишет о том, что открытые Западом гуманитарные коридоры на самом деле использовались для поставки террористам вооружения. На освобожденных от радикалов территориях до сих пор остаются склады с сотнями единиц американского и израильского оружия.

Оппозиционное издание пытается всячески обелить идлибских террористов. «Новая газета» ставит «сирийские повстанческие образования и исламистские группировки, связанные с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ)» в противовес «Исламскому государству», сознательно игнорируя тот факт, что обе стороны являются радикалами, с которыми ведет борьбу Дамаск и РФ.

Военный эксперт, экс-руководитель Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев подтверждает, что «Новая газета» регулярно публикует фейки о ходе конфликта в Сирии.

«Мы разворачиваем полевые медицинские госпитали в Сирии, у нас есть медицинские пункты в местах, где работает гуманитарная миссия. При патрулировании также применяются аптечки, работают врачи. Это чисто политический вопрос: раз мы заблокировали, значит, нас надо обвинить — мы пить не даем и есть не даем», — говорит Хатылев.

По его словам, весь шум поднимается со стороны США, благодаря чему, они могут решать важные для себя вопросы. Также он подчеркнул, что РФ поспособствовала эвакуации сотен тысяч людей.

«Дональд Трамп начал выступать, что не нужно наносить удары по Идлибу, потому что там якобы курдские отряды оказывают помощь, а по сути речь шла о перевозке оружия для боевиков. Так что мы видим, что поднимают шум, а в тени решают важные для США вопросы. И за всей этой шумихой нас обвиняют в блокировке всего на свете, но если посчитать, сколько рейсов сделала наша авиация и сколько она вывезла детей и военнослужащих, то это сотни и тысячи людей. И говорить о том, что мы там что-то блокировали некорректно... Ваши коллеги просто блудят», — сообщает экс-начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ.

Говоря об обвинениях «Новой газеты» ВКС Сирии в ударе по лагерю для беженцев Аль-Ках, Хатылев напомнил, как 2 и 19 декабря Израиль якобы наносил удары по шиитским складам. Тогда российскими ВС было уничтожено 44 ракеты.

«Они бы лучше об этом написали, как мы нашей старой техникой и «Панцирем» просто уничтожаем... И это было бы объективно. А писать там, что одного беженца ударили... Американцы уничтожают сотни людей, и обвинять в этом РФ бессмысленно», — считает Хатылев.

Исходя из этого, становится очевидно, что публикация «Новой газеты» — пропаганда, аналогичная той, которую распространяют идлибские боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.