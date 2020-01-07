Сирия, 6 января. Полномочия ВС США в Ираке ограничены Багдадом до полного вывода с территории страны. В Латакии совершено покушение на командира «Фронта освобождения» — неизвестные установили бомбу в его автомобиль. Подкрепление сирийской армии прибыло в Алеппо, где в скором времени будет открыт второй фронт противостояния альянсу «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по местам скопления боевиков ИГИЛ1 на востоке Дейр-эз-Зора в ответ на нападение на конвой сирийской армии.

ВВС Сирии: наносят точечные удары по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с джихадистами, нанесли удары по путям снабжения радикалов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, ударили по опорным пунктам боевиков в Алеппо и стянули подкрепление.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на конвой сирийской армии на западе Дейр-эз-Зора, а также подозревается в нападении на КПП курдских радикалов, подозревается в убийстве беженки из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке, в Дейр-эз-Зоре потеряло «спящую ячейку».

Корпус Стражей Исламской революции: закрывают погранпереходы на юго-востоке Дейр-эз-Зора и усиливают меры безопасности.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли курдских радикалов в ответ на попытку пробраться за линии обороны в районе Айн-Иссы на севере Ракки.

Курдские вооруженные формирования: совершили попытку нападения на отряды протурецких сил на севере Ракки, выпустят еще 30 заключенных из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке, предотвратили нападение ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре и нейтрализовали «спящую ячейку».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Алеппо обстреляла жилые кварталы – есть пострадавшие, в Идлибе обменялась ударами с правительственными силами и потеряла ряд укрепленных огневых точек.

Провинция Латакия

Как сообщает источник в соцсети Twitter (@OGNnews), на северо-востоке провинции прогремел взрыв. В районе высот Аз-Завия в поселке Аль-Бара неизвестными была установленная самодельная бомба под днище автомобиля полевого командира группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (он же «Фронт национального освобождения»). Как передает источник, в момент взрыва командир находился не в салоне автомобиля и получил незначительные повреждения. Пока неизвестно, кем была установлена взрывчатка — ни одна из джихадистских группировок не взяла на себя ответственность за покушение.

Провинция Алеппо

Подразделения сирийской армии нанесли по путям снабжения радикалов в районе участка трассы М-5. Как сообщает медиаресурс Al Masdar, сирийская армия также направила подкрепление в район поселения Серакиб. В окрестностях поселка неоднократно происходили боестолкновения между отрядами САА и джихадистов «Тахрир аш-Шам». По данным источника конвой подкрепления включал в себя несколько танков и бронированных автомобилей. Боестолкновения отряда САА и джихадистов «Тахрир аш-Шам» произошло в районе поселка Аз-Зариба, и продлилось несколько часов. Радикалы лишились части пулеметных установок.

Позднее джихадисты открыли огонь на западе города Алеппо — пострадали жилые кварталы на окраине города, о чем также сообщил источник. Террористы открыли огонь по жилым кварталам в районе Аз-Захра, один из взрывных снарядов приземлился у школы в районе Аль-Аккад. Одна женщина была тяжело ранена, пострадали несколько зданий. Джихадисты «Тахрир аш-Шам» уже неоднократно наносили удары по западной окраине столицы провинции, провоцируя на ответные действия силы правительственной армии. Так, 26 декабря снайпер радикалов застрелил двух жителей в районе Халидия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Ночью неизвестные обстреляли окрестности нефтегазового месторождения и нефтеперерабатывающего завода «Коноко», где расположена база войск международной коалиции во главе с США, о чем также сообщает источник. В окрестностях завода приземлились три ракеты. Американцы подозревают, что обстрел вели из районов контроля иранского ополчения.

Напомним, что конфликт обострился после того, как 3 января в Ираке американскими вооруженными силами был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. По информации американских СМИ, он был убит по личному распоряжению президента США Дональда Трампа. В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.

Подразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), дислоцированные в городе Абу-Кемаль на юго-востоке провинции, закрыли погранпереход «Аль-Каим».

Боевики «Исламского государства» совершили нападение на позиции САА у поселения Харабейш, как передает агентство Step News. Террористы также обстреляли из автоматов автобус с сирийскими военнослужащими в районе поселка Субехан. Пострадало десять военнослужащих. В ответ ВКС РФ совершили вылет в район пустыни на западе провинции и нанесли точечные удары по местам дислоцирования террористов.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе поселка Хавиджа террористы ИГИЛ столкнулись с отрядом боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые проводили патрулирование. Пресс-центр боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) объявил, что в ходе рейдов на востоке Дейр-эз-Зора курдских радикалами удалось обезвредить крупную «спящую ячейку» террористов «Исламского государства». При задержании у террористов изъяли запас ракетных снарядов, а также запас химических веществ для изготовления СВУ.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии обстреливают из реактивных систем залпового огня местам скопления джихадистов и опорные пункты «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет-ан-Нуман, как сообщает новостное агентство Baladi News.

Корреспондент агентства SANA передает, что сирийская армия наносит артиллерийские и танковые удары по скоплениям террористов и их опорным пунктам в районе деревень Дейр-Шарки, Дейр-Гарби, Мазаран, Ахсим, Хан-Туман, в предместьях городов Маар-Ширин и Кафр-Рума. Сообщается, что в силу погодных условий обстрелы проводятся без поддержки с воздуха. По данным источника, джихадисты лишились части своих укрепрайонов и баз. Ранее сирийским военнослужащим удалось ликвидировать ряд террористов у поселения Дейр-Шарки и у деревни Махамарин, а также отрезать джихадистов от путей снабжения.

Провинция Ракка

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), подразделения протурецких сил в районе поселка Хирбет-Карам пресекли попытку курдских радикалов «Демократических сил Сирии» проникнуть за их линии обороны и далее в город Айн-Исса и открыли по радикалам огонь из тяжёлой артиллерии. Под ударом также оказались пути снабжения SDF на международной трассе М4 — Алеппо-Хасака. Обстрелы проводились под прикрытием беспилотника ВВС Турции.

Неизвестные забросали ручными гранатами штаб «Демократических сил» в районе поселка Буасси к западу от города Ракка, как передает новостной портал Alk Habour.

Провинция Хасака

Подкрепления международной коалиции вошли на территорию северо-восточной Сирии, куда прибыли из Ирака. Как уточняет источник в сети Twitter (@AbdoZehn) через погранпереход «Аль-Валид» в Хасаке в город Камышлы прибыл конвой из 100 грузовиков и направился к военной базе США в городе Аш-Шаддади.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) разрешили покинуть лагерь для беженцев «Аль-Хол» трем десяткам людей. Курдские радикалы выпустят их под залог, внесенный шейхами местных племен, которые также поручились, что все лица из списка не являются членами группировки «Исламское государство» или членами семей террористов, как передает агентство Rozana.

Источник в сети Twitter (@huseyinbozan) сообщил, что вечером в лагере был обнаружен труп женщины туркестанской национальности. Курдские радикалы подозревают что женщина была убита вдовами ИГИЛ, которые уже расправились подобным образом с десятками человек, которые отказались следовать правилам «халифата», который пытаются построить в лагере наиболее радикально настроенные беженки.

Ирак

В столице Ирака в очередной раз было обстреляно здание посольства США. Как сообщает РИА Новости, «зеленая зона» в центре столицы вторую ночь подряд подвергается атакам неизвестных. С конца октября посольство США в Багдаде было атаковано 14 раз. В результате нападения никто не был убит или ранен, как передает иракское новостное агентство ANF.

Парламент Ирака призвал американские и другие иностранные войска покинуть страну, поскольку усиливается негативная реакция на убийство Касема Сулеймани. Трамп пригрозил санкциями против Ирака и заявил, что, если американским войскам потребуется покинуть страну, иракское правительство должно будет заплатить Вашингтону за все военные объекты и авиабазы, построенные США в Ираке, как сообщает агентство Reuters. Штаб операции ВС США «Непоколебимая решимость» заявил, что кампания по выявлению и борьбе со «спящими ячейками» террористов «Исламского государства» будет прекращена. Заявление штаба было выпущено после голосования парламента Ирака. Власти Ирака начали готовиться к постепенному выводу американских войск. Как цитирует его заявление ТАСС, деятельность международной коалиции во главе с США в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака.

Президент США Дональд Трамп уже в ответ пригрозил Ираку санкциями.

1 Организация запрещена на территории РФ.