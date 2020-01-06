Страны НАТО согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие

Брюссель, 6 января. Все страны НАТО согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания Североатлантического совета.

«На протяжении ряда лет страны НАТО выражали озабоченность дестабилизирующей деятельностью Ирана на большом Ближнем Востоке. Мы согласились, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие и выразили озабоченность в связи с испытаниями Ираном ракет, которые могут достичь территории Европы», — сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что страны Североатлантического Альянса призвали Иран воздерживаться от провокаций и насилия. При этом Столтенберг не сообщил, звучали ли аналогичные призывы в отношении Вашингтона.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде по автомобильной колонне, убив командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке, обострившей ситуацию на Ближнем Востоке, отдал лично президент США Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп пригрозил Тегерану ударами по 52 иранским объектам. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство Сулеймани грубым нарушением международного права.