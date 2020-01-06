Лидер иракских шиитов ас-Садр дал жесткий ответ Трампу на угрозу ввести санкции

Багдад, 6 января. Влиятельный иракский богослов, радикальный лидер иракских шиитов, предводитель шиитской полувоенной организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр резко ответил американскому президенту Дональду Трампу после его угроз ввести санкции против Ирака в случае, если тот проявит «враждебность» в отношении Вашингтона.

Ас-Сандр опубликовал довольно красноречивое заявление, в котором напомнил Трампу о том, чем обернулся для США исход войны во Вьетнаме.

«Твое оружие слабее комариного укуса; помни, что даже птица может клюнуть. Ты забыл Вьетнам? Или захотелось еще раз? Мы придержимся мира, если ты сдашься. И мы придержимся войны, если нет, и ты станешь нашим испытанием».

Напомним, ранее Трамп заявил, что американские войска не покинут иракскую территорию, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу, после чего пригрозил Ираку «невиданными» санкциями.

Несколько дней назад американские вооруженные силы осуществили циничное убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. В ночь на 3 января Трамп распорядился нанести ракетный удар по Багдаду. После этого парламент Ирака большинством голосов принял решение, обязывающее правительство страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории, а также разорвать отношения с международной коалицией во главе с США по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.