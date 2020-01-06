Сирия, 6 января. Вдовы ИГ1* убили беженку в лагере «Аль-Хол». Свыше 6 тонн гуманитарной помощи раздали сирийцам сотрудники ЦПВС в Алеппо, Тартусе и Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с джихадистами на севере Хамы.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в убийстве беженки из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке, в Дейр-эз-Зоре потеряло «спящую ячейку».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удар по линиям обороны сирийской армии в районе долины Аль-Габ в Хаме.

Курдские вооруженные формирования: выпустят еще 30 заключенных из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке, предотвратили нападение ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре и нейтрализовали «спящую ячейку».

Провинция Алеппо

Местные источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в что в поселке Шейх-Хадид на севере провинции члены протурецкой группировки «Шейх-Хадид» разграбили место проведения раскопок и расхитили предметы старины из курганов. Как передает источник, ранее боевики «Аль-Хамзат» продолжили раскопки в этом же регионе у деревни Джакка. В распоряжение корреспондентов SOHR попали снимки, на которых видно, что фрагменты древних мозаик и статуй были упакованы в ящики для дальнейшей перевозки на черные рынки в Турции. Так как по множественным данным жалование рядового протурецкого ополченца довольно низкое, бойцы находят «дополнительные источники заработка». ·

Как сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) российские военные доставили в поселок Хеяли-Гуяк гуманитарный груз общих весом почти в две тонны, в состав которого вошли четыреста индивидуальных пакетов с провизией и теплыми вещами для жителей наиболее пострадавших во время боевых действий районов. Гуманитарные конвои также прибыли в поселок Маалюля в Дамаске, Сандржак-Садун в Хасаке и в город Масьяф в Тартусе. Общий вес отгруженного за сутки составил около шести с половиной тонн продуктов первой необходимости, теплых вещей, одеял и медикаментов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Пресс-центр боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) объявил, что в ходе рейдов на востоке Дейр-эз-Зора курдских радикалам удалось обезвредить крупную «спящую ячейку» террористов «Исламского государства» и изъять оружие, которое при них было. Сообщается, что при боевиках обнаружили запас ракетных снарядов – они готовились к обстрелу противотанковыми снарядами нескольких пунктов SDF. Курдские боевики заявили, что ими также были изъяты во время операции большое количество химических веществ, которые используются для изготовления взрывчатки. Детали операции и место задержания террористов не сообщаются.

Провинция Хама

Как сообщает агентство Masar Press Net, на севере провинции в районе долины Аль-Габ обменялись ракетно-артиллеристскими ударами подразделения сирийской арабской армии и отряды джихадистов вооруженной оппозиции и альянса «Тахрир аш-Шам». Позднее боестолкновения отмечались у поселения Аль-Хавия, где боевики обстреливали опорные пункты правительственных сил их противотанковых ракетных установок. САА открыла по боевикам ответный огонь, разрушив укрепленные огневые точки.

Провинция Хасака

Самоназванное самоуправление «Демократических сил Сирии» (SDF) разрешило покинуть лагерь для беженцев «Аль-Хол» трем десяткам людей. Все они жители провинции Хасака, курдские радикалы выпустят их под залог, внесенный шейхами местных племен, которые также поручились, что все лица из списка не являются членами группировки «Исламское государство» или членами семей террористов, как передает агентство Rozana.

Источник в сети Twitter (@huseyinbozan) сообщил, что вечером в лагере был обнаружен труп женщины туркестанской национальности. Курдские радикалы подозревают что женщина была убита вдовами ИГИЛ, которые уже расправились подобным образом с десятками человек, которые отказались следовать правилам «халифата», который пытаются построить в лагере наиболее радикально настроенные беженки.

1 Организация запрещена на территории РФ.