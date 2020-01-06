Националистка Фарион пригрозила припомнить полякам «замученную» семью Бандеры

Киев, 6 января. Скандальная украинская националистка Ирина Фарион отреагировала на заявление посла Польши, возмущенного факельным шествием в честь дня рождения Степана Бандеры, прошедшим на Украине 1 января 2020 года. В своем видеоблоге она пригрозила припомнить полякам «замученную» семью Бандеры.

«Персонально послу Польши заявляю, что именно вы, поляки, в 1934 году осудили нашего героя Украины Степана Бандеру к смерти», — подчеркнула Фарион.

По словам националистки, поляки «замучили» двух родных братьев Бандеры, а также его тещу. Кроме того, Фарион заявила, что с 1944 по 1951 год Польша проводила «этнические чистки», арестовывая членов Украинской повстанческой армии (УПА1, запрещена в России), которую возглавлял Бандера. Скандальная националистка считает, что поляки должны встать на колени и просить у украинцев прощения за эти действия, передает «ПолитНавигатор».

«Потому, поляки, я понимаю, почему вы так ненавидите Бандеру. Потому что и сегодня он с неба вам корит, что вы оккупанты, что вы палачи кровавые. Отсюда ваша реакция на наше празднование юбилея Степана Бандеры», — заключила Фарион.

Ранее послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры. Дипломаты выразили обеспокоенность и сожаление в связи с тем, что городские администрации разрешили провести данные акции.

Напомним, УПА действовала в годы Второй мировой войны на западе Украины. Группировка сотрудничала с нацистами и противодействовала Советской армии. Члены УПА причастны к этническим чисткам, в том числе к «Волынской резне», жертвами которой стали почти 100 тысяч поляков.

1 Организация запрещена на территории РФ.