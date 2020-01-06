США потребовали от стран НАТО поддержать действия Вашингтона в Ираке

Брюссель, 6 января. Вашингтон добивается от стран НАТО поддержки действий США в Ираке, включая убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе, где 6 января началась экстренная встреча Североатлантического совета для обсуждения последствий ракетного удара американцев под Багдадом.

«Американская сторона в своих контактах с союзниками требуют поддержки антитеррористических действий Пентагона в Ираке и Сирии, включая последние воздушные рейды. США подчеркивают важность сохранения единства антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии и соблюдения принципа атлантической солидарности», — рассказал источник.

Напомним, в конце декабря США нанесли авиаудары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. Атака американцев вызвала протесты возле посольства США в Багдаде. Демонстранты потребовали закрыть американскую дипломатическую миссию и вывести войска США из Ирака.

Кроме того, в ночь на 3 января Минобороны США совершило ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде. Жертвой атаки, проведенной по распоряжению американского лидера Дональда Трампа, стал командующий Корпусом стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 целям в Иране в случае атаки на американские объекты.

Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и вызвали беспокойство партнеров США по НАТО, поскольку необходимость вывести войска из Ирака лишит американскую коалицию плацдарма для действий в Ираке и Сирии. По словам источников, здесь ключевую роль для Североатлантического Альянса будет играть позиция Анкары, которая сейчас не намерена предоставлять США и НАТО широкие возможности для базирования войск на турецкой территории.