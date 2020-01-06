Зеленская в шлепках серьезно оконфузилась в Омане

Киев, 6 января. Первую леди Украины Елену Зеленскую заметили в Национальном музее Омана в шлепанцах и в коротких брюках-трубах. Фото опубликовали в Facebook.

В офисе президента Украины заявили, что чета Зеленских улетела в Оман «рейсовым самолетом за свои деньги». У украинского лидера в Омане была назначена встреча с министром иностранных дел этой страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

В это время супруга Владимира Зеленского изучала местную культуру. Для нее провели несколько экскурсий, в том числе по Национальному музею Омана.

Фотографии с Зеленской опубликовала пресс-служба музея. Супруга президента была одета в платье-рубашку просторного кроя, белые кюлоты и шлепанцы. Журналисты отметили, что на Зеленской почти не было украшений.

Украинцы отреагировали в соцсетях на появление Зеленской в шлепках. Они считают, что первая леди серьезно оконфузилась в Омане.

«Срочно эту икону стиля в свежий номер Vogue», — пошутила журналистка Катерина Рошук. «Это какой-то позор», — написала Марта Госовская. «Не в полотенце, и на том спасибо», — отметила Виктория Овчинникова.

Зеленские остановились в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, который является одним из самых роскошных в Омане. Одна ночь в президентском люксе стоит четыре тысячи евро.

Ранее первая леди Украины появилась в Нью-Йорке в костюме с жилеткой, которая была надета на голое тело. Эксперты считают, что открывать тело напоказ на официальных мероприятиях считается дурным тоном.