Пресс-секретарь ЛНА подтвердил освобождение Сирта от боевиков ПНС

Триполи, 6 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над городом Сирт, отвоевав его у подконтрольных нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) Ливии боевиков. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА, генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Ливийская национальная армия взяла под свой полный контроль город Сирт», — доложил военный.

Генерал добавил, что битва за город продолжалась в течение трех часов. Наступление национальных ливийских войск шло с четырех направлений по суше, со стороны моря была задействована десантная высадка.

Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря, является одним из крупнейших городов в Ливии. Ранее сообщалось, что террористы начали сдавать город, передавая свое оружие военным, поэтому большую его часть солдаты ЛНА смогли взять без серьезного наступления.

С 2014 года ЛНА под командованием Хафтара в рамках контртеррористической операции «Аль-Карама» ведет в Ливии антитеррористическую операцию «Достоинство» с целью освободить страну от экстремистских бандформирований.