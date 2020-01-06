Трех человек похитили пираты у берегов Нигерии, среди них могут быть россияне

Абуджа, 6 января. Пираты напали на нефтяной танкер Ambika в Нигерии, трое членов экипажа похищены, пишет местное издание Premium Times.

Инцидент произошел 2 января, среди заложников могут быть два гражданина России и один индиец. Власти Нигерии направили на судно отряд спасателей.

Между пиратами и сотрудниками ВМС Нигерии завязалась перестрелка, в результате погибли четыре спасателя. Поиск похищенных членов экипажа продолжается.

Аналогичный инцидент произошел в конце декабря в Гвинейском заливе. По данным Al-Jazeera, капитан судна убит, пираты похитили несколько членов экипажа. Все они являются гражданами Китая.

В последние годы у берегов Африки стало намного опасней, участились случаи нападения пиратов на коммерческие суда. Это вызывает серьезные опасения у судовладельцев.