С онкологом Андреем Павленко простились в Петербурге. ФАН-ТВ

В Спасо-Преображенском соборе простились с онкологом Андреем Павленко. Проводить его в последний путь пришли около 500 человек: родные, коллеги, пациенты.

«Это моя личная беда, мое горе. Мы с ним общались вне его профессиональной деятельности. Он был открытым, порядочным, естественным, всегда отзывчивым», — вспоминает друг Андрея Павленко Алексей Пашков.

«Я с ним знаком не так давно, всего полтора года. Но мы с ним успели поработать, и это был, конечно, исключительный человек. Потому что именно благодаря знакомству с ним я понял, каким должен быть врач хирург», — признается коллега Андрея Павленко Максим Черных.

Андрей Павленко — врач-онколог с 20-летним стажем. В 2018-м он узнал, что сам болен именно той болезнью, от которой успешно избавил тысячи пациентов. На протяжении двух лет он вел блог, в котором рассказывал о течение болезни и о лечении на каждом этапе, а также психологически поддерживал всех, кто столкнулся с этой бедой.

После смерти в соцсетях было опубликовано видео, где Андрей призывает ни за что не опускать руки.

«Уважаемые друзья, если вы смотрите это видео, значит, я уже умер. Я бы хотел поблагодарить каждого человека, который был со мной и шел этот нелегкий путь от момента диагностики и фактически до самого конца», — обратился к зрителям Андрей Павленко.

После себя он оставил грант, который будет финансировать медиа проекты, рассказывающие о борьбе с онкологическими заболеваниями.

Похоронили Андрея Павленко на Киновеевском кладбище.