Турция стремится создать рычаги давления на Россию, перебрасывая военных в Ливию

Москва, 6 января. Турция начала официально перебрасывать военных в Ливию, чтобы усилить позиции на мировой арене и создать рычаги давления на Россию. Таким мнением поделился заместитель директора Института истории и декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

Напомним, 2 января турецкий парламент принял резолюцию об отправке военных в Ливию. 5 января 35 турецких солдат впервые официально прибыли в ливийскую столицу Триполи. При этом ранее Турция поддерживала террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, поставляя оружие боевикам и перебрасывая в Триполи наемников из Сирии.

По мнению Шаповалова, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший об официальной поддержке так называемого ПНС Ливии, пытается набрать политических очков перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, запланированной на 8 января. Кроме того, турецкий лидер хочет создать рычаги давления на Россию, однако Москва не намерена идти у кого-либо на поводу, поэтому Анкара может добиться противоположного результата. Также заявления Реджепа Тайипа Эрдогана являются некоей попыткой оправдаться за вмешательство во внутренние дела Ливии.

«С одной стороны — это стремление оказать давление в ходе переговоров, стандартная технология, с другой — оправдаться за свои действия, связанные с оказанием помощи Правительству национального согласия преступника Файеза Сарраджа. Поэтому в данном случае это нужно рассматривать как элемент воздействия на общественное мнение, на переговоры и на международное сообщество», — подчеркнул политолог.

Кроме того, Шаповалов уверен, что Реджеп Тайип Эрдоган пытается объяснить вмешательство Анкары в дела Ливии не только международной, но и турецкой общественности.

«Заявления Эрдогана прежде всего нацелены на внутреннего и внешнего потребителя. Внутренним является турецкая общественность, поскольку далеко не все в Турции в восторге от планов Эрдогана по вмешательству в дела Ливии. Турецкое общество неоднородно, неоднозначно и не понимает, в чем интерес их страны в африканском государстве. Действия Турции в Сирии и Ираке имеют определенные объяснения, связанные с безопасностью жителей, но действия в Ливии — абсолютно не связаны с турецкой внутренней политикой», — отметил Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Эксперт напомнил, что Россия, в отличие от Турции, стремится урегулировать ливийский кризис политическими и дипломатическими методами. А вот военное вмешательство Анкары может привести к противоположным результатам.

«Задача РФ — добиться мира и завершить конфликт, а вот задача Турции — иная. Похоже, Анкара стремится своими действиями подлить масла в огонь. Стоит обратить внимание, что у руководителя Ливийской национальной армии Халифы Хафтара есть влиятельные союзники, в том числе в мусульманском мире, целый ряд стран готов оказать поддержку», — сказал Шаповалов, подразумевая Египет, с которым Турция и так находится в натянутых отношениях.

Напомним, кризис в Ливии разразился в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. В 2014 году в Ливии прошли законные выборы, в результате которых была сформирована Палата представителей, являющаяся на данный момент единственным легитимным органом власти в стране. Поддерживающая Палату представителей Ливийская национальная армия (ЛНА) с 2014 года ведет антитеррористическую операцию «Достоинство». ЛНА уже очистила большую часть страны от бандформирований и намерена освободить захваченную террористами ПНС ливийскую столицу.