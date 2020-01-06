Возможный приезд Путина спровоцировал политические баталии в Эстонии

Таллин, 6 января. Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Тарту.

Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет с 17 по 19 июня 2020 года в городе Тарту. Возможный приезд главы РФ стал причиной напряженных политических баталий в Эстонии.

Пыллуааса заявил, что не верит в приезд Путина. По его мнению, президент России не согласится на инициативу Кальюлайд.

«Мне очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — сказал спикер.

Пыллуааса добавил, что прошлая встреча Путина и эстонского президента была ненужной. Он утверждает, что от нее был «нулевой» результат.

Председатель эстонского парламента заявил, что Таллин должен следовать курсу НАТО и ЕС в отношениях с Россией.

Ранее сообщалось, что сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за давления эстонских властей.

В МИД России раскритиковали такую позицию, назвав ее атакой на свободу слова. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пообещала ответ на действия Таллина.

Позднее президент Эстонии признала, что в ее стране есть проблемы с соблюдением прав русскоязычных жителей. И Кальюланд призвала не закрывать на это глаза.