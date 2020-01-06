Убив Сулеймани, США взорвали Ближний Восток и похоронили международное право

Более трех миллионов человек приняли участие в церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани, который был убит в Багдаде авиаударом, нанесенным боевым беспилотником США. В церемонии прощания с героем принял участие президент Ирана Хасан Роухани, а возглавил ее лично духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Камеры поймали момент, когда аятолла прослезился, прощаясь иранским военачальником.

#Iran's SL Khamenei chokes up while leading funeral prayers for #Soleimani in Tehran.



Video via the government-run daily Iran. pic.twitter.com/3rhcjVmZJI — Kian Sharifi (@KianSharifi) January 6, 2020

Церемония прощания с Сулеймани собрала огромное количество иранцев: несколько проспектов в Тегеране оказались переполнены желающими проститься с генералом Корпуса стражей Исламской революции. Огромные толпы в Иране и Ираке вслед за членами парламента в Тегеране скандировали: «Смерть Америке, смерть Израилю!»

Find out in this video who is loved and who is hated in Iran.

Funeral of Shahid #Soleimani in #Ahvaz.

People are chanting "death to America" and "death to Israel". They are ready for the #severe_revenge. pic.twitter.com/IPEKngV9IB — سید یاسر جبرائیلی (@syjebraily) January 5, 2020

Эти лозунги сопровождали траурную процессию с телами Касема Сулеймани и командира иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса на всем пути из Багдада в Тегеран. Граждане двух стран вне зависимости от политических различий объединились, требуя отомстить общему врагу.

Ранее стало известно, что подготовка убийства генерала Сулеймани продолжалась несколько месяцев. Анонимные источники рассказали американскому изданию The Washington Post, что президента Дональда Трампа уговорил на этот шаг глава Госдепартамента США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

После того как 27 декабря в ходе обстрела военной базы США близ Киркука погиб американский «подрядчик» (то есть наемник), вариант с убийством Сулеймани рассматривался как крайняя мера. The New York Times утверждает, что Трамп «шокировал» высокопоставленных чиновников Пентагона, отдав приказ убить иранского генерала.

Перед голосованием в парламенте премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди объявил, что генерал Сулеймани прибыл в Ирак не как военачальник, а как дипломат: в Багдаде он должен был встретиться с ним, чтобы передать ответ на предложение Саудовской Аравии о деэскалации отношений на Ближнем Востоке.

Убийство высокопоставленного официального лица государства, входящего в ООН, стало беспрецедентным в современной истории нарушением международного права. США разрушили международные нормы, которые складывались несколько столетий — в течение XIX и XX веков.

Агрессия США стала ударом для всей существующей системы международных отношений. После убийства Сулеймани Иран в первую очередь провел переговоры с Россией, Китаем и Турцией. Все эти страны осудили безрассудный шаг Трампа, который способен привести только к росту напряженности и значительному усилению антиамериканских настроений на Ближнем Востоке.

Руководство США плюнуло в лицо международному сообществу, показав, что считает себя вправе убить любого человека в любой части мира. Исключением не являются даже официальные лица. При этом Трамп продолжает эскалацию на Ближнем Востоке: вопреки решению парламента, войска США не покинут страну, пока Багдад не заплатит за американскую авиабазу. В случае любой враждебности Трамп обещал ввести «очень значительные» экономические санкции и разрушить экономику страны.

Генерал Сулеймани был выбран не случайно, считает политолог, американист Олег Дробницкий. Он отметил, что командующий силами «Кудс» обладал значительным влиянием на Ближнем Востоке и был главным врагом США в регионе.

«Иран через силы «Кудс», которыми руководил Сулеймани, действительно осуществляет очень серьезное влияние на всем Ближнем Востоке, где существует шиитское большинство или хотя бы сильное меньшинство. Понятно, что за хуситами в Йемене стоял Сулеймани, за «Хезболлой» стоял он — то есть по большому счету он был настоящим противником и врагом американских интересов в регионе», — подчеркнул эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом, отметил Дробницкий, убийство Касема Сулеймани стало жесткой и наглядной демонстрацией военной силы США.

«Это жесткая и наглядная демонстрация силы: «Мы любого выследим и любого достанем». Ведь Сулеймани, по оценкам независимых международных экспертов в области безопасности, был пятым по уровню охраны человеком в мире», — отметил политолог.

Американист призвал отказаться от привычных оценок действий США как «нарушителей международного права» — для Вашингтона международного права просто не существует, и убийство Сулеймани продемонстрировало это в очередной раз. Международного права больше не существует, заявил политолог.

«Америку упрекают в том, что она «нарушила все обязательства» и «нормы международного права». Но, собственно говоря, американцы никогда и не соблюдали нормы международного права, — напомнил Олег Дробницкий. — Мы все происходящие в мире события по-прежнему оцениваем с каких-то позиций десятилетней давности. Мир полностью изменился, никакого международного права нет давным-давно, и ни Трамп в этом не виноват, ни [Борис] Джонсон, и вообще никто. Просто все изменилось: нет никакой глобализации — есть только сплошная конкуренция между нациями всеми возможными способами. И, увы, в том числе с помощью таких акций».

Правила игры изменяются, и в ближайшее время мировая политика будет представлять собой жесткую конкурентную борьбу, предупредил собеседник ФАН.