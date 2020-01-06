Глава МИД Ирана заявил о конце «зловредного присутствия» США в Западной Азии

Тегеран, 6 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что начался конец «зловредного присутствия» США в Западной Азии. Соответствующее сообщение иранский министр разместил в своем Twitter-аккаунте.
«Вы когда-нибудь видели такое море людей в своей жизни, Дональд Трамп (президент США. — Прим. ФАН)? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы по нашему региону? И думаете ли вы все еще, что можете сломить волю нашей великой страны и нашего народа? Конец зловредного присутствия США в Западной Азии начался», — написал Зариф.
Текст глава МИД Ирана сопроводил снимками миллионной толпы, пришедшей на церемонию прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани.
Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020
Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?
And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?
End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ
Напомним, в ночь на 3 января Минобороны США по распоряжению Трампа нанесло ракетный удар в районе международного аэропорта в Багдаде, убив командующего Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани, а также заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 целям в Иране в случае атаки на объекты США. Кроме того, после убийства Сулеймани Багдад приступил к подготовке механизма по выводу войск США из Ирака.