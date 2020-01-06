Глава МИД Ирана заявил о конце «зловредного присутствия» США в Западной Азии

Тегеран, 6 января. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что начался конец «зловредного присутствия» США в Западной Азии. Соответствующее сообщение иранский министр разместил в своем Twitter-аккаунте.

«Вы когда-нибудь видели такое море людей в своей жизни, Дональд Трамп (президент США. — Прим. ФАН)? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы по нашему региону? И думаете ли вы все еще, что можете сломить волю нашей великой страны и нашего народа? Конец зловредного присутствия США в Западной Азии начался», — написал Зариф.

Текст глава МИД Ирана сопроводил снимками миллионной толпы, пришедшей на церемонию прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани.

Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?



Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?



And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?



End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ — Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020

Напомним, в ночь на 3 января Минобороны США по распоряжению Трампа нанесло ракетный удар в районе международного аэропорта в Багдаде, убив командующего Корпусом стражей Исламской революции Касема Сулеймани, а также заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 целям в Иране в случае атаки на объекты США. Кроме того, после убийства Сулеймани Багдад приступил к подготовке механизма по выводу войск США из Ирака.