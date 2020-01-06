Силы Хафтара вошли в Сирт без серьезного сопротивления

Подконтрольные нелегитимному Правительству национального согласия Ливии (ПНС) террористы сдают город Сирт. Боевики уже начали передавать свое оружие военным.

Сегодня Ливийская национальная армия (ЛНА) зашла в Сирт, ранее подконтрольный бандитам ПНС. Военные смогли взять большую часть города без серьезного наступления. Террористы из «Сил обороны Сирта» и ополченцы Мисураты ушли из КПП 17 и морского порта на востоке, оказав лишь слабое сопротивление. Также захваченными оказались базы Гардабия и Ас-Саади. Последнее место являлось одним из главных районов, который защищали бандформирования.

Известно, что некоторые из боевиков уже стали сдавать свои оружия солдатам ЛНА. В частности, 604 батальон и несколько других подразделений, сражавшихся на стороне ПНС, перешли на сторону ливийской армии. Те же, кто не захотел переходить на сторону военных, отказался воевать и помогал солдатам войти в город.

Отметим, что накануне в Ливию прибыло подкрепление из Турции, которых послали воевать на стороне ПНС. Подмогу выслали после соглашения между главой триполитанского правительства Файезом Сарраджем и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это уже вызвало множественные акции протеста среди важных ливийских племен, лидеров общественного мнения и простых граждан, которые сплотились против интервенции, которая может вернуть в страну османский колониализм.

Также турецкая агрессия не понравилась и многим боевикам, которые ещё с конца прошлого года начали воевать между друг другом и нападать на руководство нелегитимного Правительства национального согласия. Многие из них недовольны слабым финансированием, а также уменьшающейся поддержкой от экстремистских «властей».

Напомним, что Турция давно помогает ПНС Ливии, высылая для бандформирований поддержку в виде вооружения и военной техники. Также Анкара отправляет сирийских боевиков, которые бежали из провинции Идлиб после успешного продвижения Сирийской Арабской Армии в насыщенные террористами населенные пункты.

В Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама». Ее силы фельдмаршала Халифы Хафтара проводят с 2014 года против с целью освободить страну от бандформирований.