Траурные мероприятия в связи с убийством Сулеймани проходят в посольстве Ирана в Дамаске

Дамаск, 6 января. Траурные мероприятия в связи с убийством командующего Корпусом стражей Исламской революции иранского генерала Касема Сулеймани и его компаньонов проходят в посольстве Ирана в Дамаске, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Соболезнования выражают крупные официальные, народные, религиозные и военные делегации. Скорбящие осудили атаку на Иран и возмутились угрозами в адрес иранского народа. Это преступление США только усилит стойкость и решительность перед лицом колониальных планов в регионе, убеждены участники траурных мероприятий.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад во время своих соболезнований в посольстве подтвердил, что Дамаск продолжит сопротивляться такому агрессивному подходу Вашингтона.

В ночь на 3 января в Багдаде по распоряжению президента США Дональда Трампа в результате авиатаки американских ВВС был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Это резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке: Тегеран пообещал отомстить за смерть генерала, а Трамп в ответ пригрозил Ирану новыми ударами.