The National Interest рассказал, как российское оружие угрожает самолетам НАТО

Вашингтон, 6 января. Американское издание The National Interest считает, что российские радарные ловушки «Струна-1» сведут на нет все преимущества самолетов НАТО F-35.

Россия располагает технологией-«убийцей» американских самолетов-невидимок. «Струна-1» отличается от большинства радиолокационных комплексов тем, что представляет собой бистатический радар.

Радар находится на приемнике и передатчике и располагается одновременно в двух разных местах. Самолеты-невидимки могут снижать и рассеивать радиолокационный сигнал, вводя в заблуждение радиолокационное оборудование противника.

Но новая технология «Струны-1» решила проблему со слабым сигналом. The National Interest отмечает, что российские ловушки могут обнаруживать не только самолеты, но и дельтапланы, крылатые ракеты.

«Система «Струна-1» представляет значительную угрозу для самолетов-невидимок НАТО», – отмечают американские журналисты.

Они считают, что у России есть и другие системы, которые позволяют получать точную информацию о перемещениях авиации противника.

Известно, что в 2020 году США потратят 2 млрд долларов на техническое обслуживание истребителей F-35 Lightning II. Самолеты стоят на вооружении стран блока НАТО.

При этом Польша намерена отказаться от американских истребителей и рассматривает воможность покупки российских самолетов.