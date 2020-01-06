Отправка военных в Ливию вызывает у населения Турции недовольство

Москва, 6 января. Отправка Анкарой национальных войск в Ливию вызывает недовольство и озабоченность у турецкого населения, поскольку втягивает страну в очередной конфликт с непредсказуемыми последствиями. Об этом заявил публицист и востоковед Андрей Онтиков.

Он отметил, что Анкара уже ввязалась в ситуацию в Сирии и, хотя пока перспектив выхода из нее не имеет, включается в очередную животрепещущую повестку Ливии.

«Теперь же она залезает в Ливию, что намного хуже. Турецкая пресса и турецкие эксперты отмечают, что если в Сирии мы (Турция. — Прим. ФАН) увязли по пояс, то в Ливии мы (Турция. — Прим. ФАН) увязнем по горло», — пояснил он в разговоре с корреспондентом «Ньюинформ».

По словам Онтикова, сложившийся в Сирии баланс внешних сил в случае с Ливией и отправкой в нее турецких военных сильно нарушается.

Прежде турецкие войска находились в стране неофициально, но теперь, после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о наращивании в стране военного присутствия, может последовать серьезная реакция целого ряда государств не только Ближнего Востока, но и Африканского и Европейского континентов, в частности Египта, ОАЭ, Судана и Франции.

Кроме того, считает Онтиков, вступление Турции в очередной «очаг» не может не вызывать озабоченности ее населения, практически половина которого (49,7%) не поддерживает решение властей об отправке в Ливию национальных войск.

Напомним, 2 января в турецком парламенте соответствующую резолюцию поддержали 325 депутатов из 509. После этого Эрдоган сообщил, что государственные военные частично направлены в Ливию для выполнения «координационных действий».

Кроме своих солдат Анкара перебрасывает в Ливию боевиков из сирийской провинции Идлиб. По данным различных источников, за несколько дней в государство были отправлены по меньшей мере тысяча террористов из ряда вооруженных группировок САР. При этом более полутора тысяч боевиков ждут передислокации в тренировочных лагерях на территории Турции.